МИНСК, 24 апр — Sputnik. На аукционе Henry Aldridge&Son в Великобритании была продана шуба спасшейся с корабля "Титаник" стюардессы, сообщил официальный сайт аукциона.

Шуба принадлежала Мейбл Беннетт, одной из немногих, спасшихся с "Титаника". Покидая тонущий лайнер, она накинула шубу на ночную рубашку.



© AFP/ JORGE GUERRERO Подводные экскурсии к месту гибели "Титаника" организуют в 2018 году

В 1999 году семья бывшей стюардессы продала шубу, после чего верхняя одежда стала музейным экспонатом. Сама Мейбл Беннет умерла 1974 году в возрасте 96 лет, за десять лет до смерти она отдала пальто племяннице.

Шубу продали на аукционе Henry Aldridge&Son за 180 тысяч фунтов стерлингов, или 232 тысячи долларов. Имя покупателя лота не сообщается.

"Пальто интересно и впечатляюще как исторически, так и визуально. Я не знаю ни одного другого артефакта из "Титаника", доступного для общественности и столь тесно связанного с одним из членов экипажа", — приводит сайт аукциона слова Крэйга Сопина, одного из ведущих мировых коллекционеров.

Трансатлантический лайнер "Титаник" потерпел крушение во время своего первого рейса в ночь на 15 апреля 1912 года, столкнувшись с айсбергом. В результате катастрофы погибли 1496 человек, 712 были спасены. Историю лайнера не раз отражали в искусстве: в частности, известен фильм 1997 года Джеймса Кэмерона, завоевавшего 11 премий "Оскар" и собравшего в мировом прокате 1,8 миллиарда долларов.