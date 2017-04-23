Президент Беларуси Александр Лукашенко в эксклюзивном интервью телекомпании «МИР» рассказал об уроках истории и защите границ.

По словам белорусского лидера, страна должна всеми силами защитить свою независимость и «общее Отечество, которое мы сформировали и пытаемся создать, в рамках Союзного государства Беларуси и России». Он подчеркнул, что республика не остановится ни перед чем, «защищая наших людей и нашу независимость».

«Мы не хотим заниматься головопятством, как мы кого-то убаюкивали, сами себя и других, и оказались неготовыми к этой страшной войне . Еще раз подчеркну: мы не собираемся воевать, но уроки из прошлого мы извлекли», - отметил он.

Полностью эксклюзивное интервью президента Беларуси Александра Лукашенко смотрите на телеканале «Мир» сегодня в полночь, сразу после выпуска новостей.