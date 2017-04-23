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Лукашенко: Беларусь будет всеми силами защищать свою независимость
24.04.2017 18:07 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко в эксклюзивном интервью телекомпании «МИР» рассказал об уроках истории и защите границ.
По словам белорусского лидера, страна должна всеми силами защитить свою независимость и «общее Отечество, которое мы сформировали и пытаемся создать, в рамках Союзного государства Беларуси и России». Он подчеркнул, что республика не остановится ни перед чем, «защищая наших людей и нашу независимость».
«Мы не хотим заниматься головопятством, как мы кого-то убаюкивали, сами себя и других, и оказались неготовыми к этой
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Президент подчеркнул, что страна не намерена воевать, однако будет учитывать горькие уроки прошлого.
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