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Лукашенко: Беларусь будет всеми силами защищать свою независимость

24.04.2017 18:07 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в эксклюзивном интервью телекомпании «МИР» рассказал об уроках истории и защите границ.

По словам белорусского лидера, страна должна всеми силами защитить свою независимость и «общее Отечество, которое мы сформировали и пытаемся создать, в рамках Союзного государства Беларуси и России». Он подчеркнул, что республика не остановится ни перед чем, «защищая наших людей и нашу независимость».

«Мы не хотим заниматься головопятством, как мы кого-то убаюкивали, сами себя и других, и оказались неготовыми к этой страшной войне. Еще раз подчеркну: мы не собираемся воевать, но уроки из прошлого мы извлекли», - отметил он.

Полностью эксклюзивное интервью президента Беларуси Александра Лукашенко смотрите на телеканале «Мир» сегодня в полночь, сразу после выпуска новостей.

 
Теги: Новости
 
 
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Президент подчеркнул, что страна не намерена воевать, однако будет учитывать горькие уроки прошлого.

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