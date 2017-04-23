МИНСК, 24 апр — Sputnik. Водитель туристического автобуса пробовал незаконно ввести в Польшу часть бивня мамонта, сообщается на странице управления Государственной пограничной службы по Львовской области в Facebook.

Находку у водителя обнаружили в пункте пропуска "Краковец — Корчова". Вес части бивня мамонта, который вымер 10 тысяч лет назад, составил 8,5 кг. Ориентировочная стоимость кости на черном рынке — от трех до трех с половиной тысяч евро.

"Степень сохранности костной ткани свидетельствует, что предмет хранился в замерзшем состоянии и вероятно происходит с территории многолетней мерзлоты. Его можно использовать для резьбы небольших скульптурных изображений", — говорится в сообщении управления Госупогранслужбы.

Бивень у водителя конфисковали, поскольку разрешительных документов на провоз вещи у него не было. Дело будет передано в суд.