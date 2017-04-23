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Украинец незаконно пробовал вывезти в Польшу бивень мамонта
24.04.2017 19:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 апр — Sputnik. Водитель туристического автобуса пробовал незаконно ввести в Польшу часть бивня мамонта, сообщается на странице управления Государственной пограничной службы по Львовской области в Facebook.
Находку у водителя обнаружили в пункте пропуска "Краковец — Корчова". Вес части бивня мамонта, который вымер 10 тысяч лет назад, составил 8,5 кг. Ориентировочная стоимость кости на черном рынке — от трех до трех с половиной тысяч евро.
"Степень сохранности костной ткани свидетельствует, что предмет хранился в замерзшем состоянии и вероятно происходит с территории многолетней мерзлоты. Его можно использовать для резьбы небольших скульптурных изображений", — говорится в сообщении управления Госупогранслужбы.
Бивень у водителя конфисковали, поскольку разрешительных документов на провоз вещи у него не было. Дело будет передано в суд.
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Стоимость изъятой кости на черном рынке могла достигать суммы в 3,5 тысячи евро, дело готовится к передаче в суд.
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