Об уроках истории и защите границ говорил президент Беларуси Александр Лукашенко в эксклюзивном интервью каналу «МИР».

«Вы должны понимать, что мы всяческими мерами должны защитить нашу независимость, наше общее отечество, которое мы сформировали и пытаемся создать в рамках Союзного государства Беларуси и России. И мы ни перед чем не остановимся, защищая наших людей и нашу независимость. Мы не хотим заниматься головотятством и кого-то убаюкивать. Еще раз подчеркну: мы не собираемся воевать, но уроки из прошлого мы извлекли.