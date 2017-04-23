﻿ Лукашенко – «МИРу»: Мы должны защищать наше общее отечество. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко – «МИРу»: Мы должны защищать наше общее отечество

24.04.2017 21:12 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Об уроках истории и защите границ говорил президент Беларуси Александр Лукашенко в эксклюзивном интервью каналу «МИР».

«Вы должны понимать, что мы всяческими мерами должны защитить нашу независимость, наше общее отечество, которое мы сформировали и пытаемся создать в рамках Союзного государства Беларуси и России. И мы ни перед чем не остановимся, защищая наших людей и нашу независимость. Мы не хотим заниматься головотятством и кого-то убаюкивать. Еще раз подчеркну: мы не собираемся воевать, но уроки из прошлого мы извлекли.

Полную версию эксклюзивного интервью президента Беларуси Александра Лукашенко смотрите на телеканале «МИР» сегодня в полночь, сразу после выпуска новостей.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Беларуси подчеркнул, что страна не собирается воевать, но извлекла горькие уроки прошлого.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Украинец незаконно пробовал вывезти в Польшу бивень мамонта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика