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Смотрите прямо сейчас на телеканале «МИР» эксклюзивное интервью Александра Лукашенко

24.04.2017 23:45 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Интервью телеканалу «МИР» президента Беларуси Александра Лукашенко состоялось в рамках бесед с главами государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности, приуроченных к ее 25-летию. В других выпусках приняли участие Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев, Серж Саргсян и Алмазбек Атамбаев. Главы государств дают оценку наиболее актуальным вызовам, с которыми сталкивается современное общество, в частности, таким как международный терроризм, наркоугроза, вмешательство третьих стран во внутреннюю политику независимых государств.

В ходе разговора белорусский лидер призвал граждан помогать спецслужбам бороться с террористами и быть очень внимательными, пообещал защищать независимость страны, рассказал, какие задачи стоят перед Союзным государством России и Беларуси в будущем, и призвал все страны ЕАЭС действовать сообща. В числе прочего он упомянул о кибератаках.

«Вместе мы начинаем вести информационное противоборство, потому что нас атакуют постоянно. Да и у нас проблем хватает. Мы друг на друга порой наскакиваем в информационном поле. Это не что иное, как информационное противоборство, которое может привести к войне. То есть появились новые виды угрозы. Мы это видим и вместе начинаем реагировать против этих угроз - это тоже благодаря ОДКБ. Поэтому выстраивается неплохая конфигурация нашего сотрудничества. И дай бог, чтобы нам удалось задействовать все эти элементы в противостоянии или в противоборстве с вероятным противником», - отметил он.

О выгодах членства в ОДКБ говорил также глава Армении Серж Саргсян. «Речь идет о коллективной выгоде, которая получается совместными усилиями. Наш подход конкретно такой, и чем быстрее будет адаптация ОДКБ к современным реалиям, тем лучше будет для всех участников Договора о коллективной безопасности», - отметил он.

Мировой эксклюзив
 
 
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Президент Беларуси ответил на вопросы в рамках цикла бесед с главами государств-участников ОДКБ, приуроченных к 25-летию организации.

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