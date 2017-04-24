Интервью телеканалу «МИР» президента Беларуси Александра Лукашенко состоялось в рамках бесед с главами государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности, приуроченных к ее 25-летию. В других выпусках приняли участие Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев, Серж Саргсян и Алмазбек Атамбаев. Главы государств дают оценку наиболее актуальным вызовам, с которыми сталкивается современное общество, в частности, таким как международный терроризм, наркоугроза, вмешательство третьих стран во внутреннюю политику независимых государств.

В ходе разговора белорусский лидер призвал граждан помогать спецслужбам бороться с террористами и быть очень внимательными , пообещал защищать независимость страны, рассказал, какие задачи стоят перед Союзным государством России и Беларуси в будущем, и призвал все страны ЕАЭС действовать сообща. В числе прочего он упомянул о кибератаках .

«Вместе мы начинаем вести информационное противоборство, потому что нас атакуют постоянно. Да и у нас проблем хватает. Мы друг на друга порой наскакиваем в информационном поле. Это не что иное, как информационное противоборство, которое может привести к войне. То есть появились новые виды угрозы. Мы это видим и вместе начинаем реагировать против этих угроз - это тоже благодаря ОДКБ. Поэтому выстраивается неплохая конфигурация нашего сотрудничества. И дай бог, чтобы нам удалось задействовать все эти элементы в противостоянии или в противоборстве с вероятным противником», - отметил он.