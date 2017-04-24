Специальный выходной день есть у белорусов для празднования Радуницы, Радовницы или Пасхи Мертвых. В этот день принято посещать кладбище и делиться с умершими родственниками радостной новостью о Воскресении Христовом.

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На Радуницу утром пашут, в обед плачут, а под вечер — скачут, — так и проходил этот день у наших предков. В дохристианские времена у могил действительно могли пройти и пляски, но сегодня все иначе. Главная дилемма, которую не могут решить церковь и прихожане — употребление на кладбище алкоголя. Церковь строго запрещает, а люди следуют традиции, считая, что выпить нужно обязательно, важно — не напиваться.

Уход за могилами и память про умерших всегда занимали особое место в традиции белорусов. Считалось, что покойные предки имеют особую связь с землей, а значит, могут договориться об урожае. Кроме того, в семьях тех, кто забыл об умерших родственниках и не досмотрел могилы, не ждали ничего хорошего, — они не могли рассчитывать на помощь умерших.

С этого дня в православных храмах звучат заупокойные молебны, которые прекратились в Великий четверг. Именно молитву называют лучшим способом поминовения священнослужители большинства конфессий.