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Белорусы поминают умерших и вместе с ними радуются Воскресению Христову
25.04.2017 08:00 — Новости Общества | Tut.by
Специальный выходной день есть у белорусов для празднования Радуницы, Радовницы или Пасхи Мертвых. В этот день принято посещать кладбище и делиться с умершими родственниками радостной новостью о Воскресении Христовом.
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На Радуницу утром пашут, в обед плачут, а под вечер — скачут, — так и проходил этот день у наших предков. В дохристианские времена у могил действительно могли пройти и пляски, но сегодня все иначе. Главная дилемма, которую не могут решить церковь и прихожане — употребление на кладбище алкоголя. Церковь строго запрещает, а люди следуют традиции, считая, что выпить нужно обязательно, важно — не напиваться.
Уход за могилами и память про умерших всегда занимали особое место в традиции белорусов. Считалось, что покойные предки имеют особую связь с землей, а значит, могут договориться об урожае. Кроме того, в семьях тех, кто забыл об умерших родственниках и не досмотрел могилы, не ждали ничего хорошего, — они не могли рассчитывать на помощь умерших.
С этого дня в православных храмах звучат заупокойные молебны, которые прекратились в Великий четверг. Именно молитву называют лучшим способом поминовения священнослужители большинства конфессий.
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Специальный выходной день есть у белорусов для празднования Радуницы, Радовницы или Пасхи Мертвых. В этот день принято посещать кладбище и делиться с умершими...
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