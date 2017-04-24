Белорусскому республиканскому обществу спасания на водах, в состав которого входит и Копыльская районная организация, 25 апреля исполняется 145 лет.

Именно в этот день в 1872 году на территории белорусских земель, которые входили в состав Российской империи, было образовано окружное правление Общества в Витебской губернии.

Эта дата — хороший повод сказать спасибо самоотверженному коллективу, не только штатным сотрудникам, но и добровольным помощникам общества. И еще раз осмыслить причины трагедий на воде, а также итоги работы по их предотвращению.

Отмечу, что Копыльская районная организация ОСВОД была создана 10 апреля 1970 года. И все эти годы она работает стабильно. В 2011 году на озере г. Копыля открыт спасательный пост, а с осени 2016 года — переведен в сезонный. К летнему сезону 2016 года пополнилась материальная база тремя катамаранами, шестью жилетами (два из них детских), тремя лодками, музыкальным центром. К сезону 2017 года будет выделен мотор мощностью пять лошадиных сил. Вскоре к посту будет подведена электроэнергия.

Численность членов ОСВОД в 2016 году в районе составила 5265 человек. Наиболее успешно работают первички гимназии № 1 г. Копыля, райагросервиса, районной больницы, РОЧС, газеты «Слава працы», районной библиотеки.

Мария КАНЦЕЛЯРЧИК,

председатель Копыльской РГОО ОСВОД