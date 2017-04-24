Накануне Радуницы, 24 апреля, горожане посетили « витебские Куропаты » — так в народе называют два места массовых захоронений возле деревни Хайсы недалеко от областного центра. Возле крестов, которыми обозначены могилы неизвестных людей, поставили цветы, зажгли поминальные свечи. Священник греко-католического прихода Витебска Дмитрий Гришан прочитал заупокойные молитвы.





Напомним, в ноябре 2014 года возле дороги Р-115 в лесном массиве рядом с деревнями Дреколье и Хайсы люди нашли более 40 раскопанных ям с человеческими останками. У большинства черепов в затылочной или теменной части имелись отверстия, скорее всего пулевые. Старожилы рассказывают, что здесь в 1938−1939 годах расстреливали людей. В 2016-м найденные останки перезахоронили в братской могиле возле железнодорожной станции Лужесно. Но не как жертв сталинских репрессий, а как жертв Великой Отечественной войны.

Весной 2017-го кости и черепа с отверстиями в области затылка (предположительно, от пуль) обнаружили уже в другой части леса под Хайсами, примерно в 300−400 метрах от захоронений, найденных в 2014-м. 7 больших раскопов и около 10 маленьких ям увидел местный житель Юрий Садков.

Рядом с останками находятся предметы — очки, пуговицы, расчески, резиновая обувь, посуда и т.д. На некоторых вещах виден год выпуска — чаще всего, 1937-й.

В могилах и возле них очень много пуль, их можно собирать десятками.

























По факту обнаружения костных останков возле деревень Хайсы и Дреколье проводит проверку районный отдел Следственного комитета.

На месте захоронений работают специалисты 52-го поискового батальона. Они уже произвели эксгумацию останков из нескольких могил.

Жители Витебска добиваются, чтобы общественность узнала: кто, когда и каким образом нашел смерть в пригородном лесу. Группа активистов в 2014 году создала инициативу "Хайсы" — по названию населенного пункта, возле которого обнаружили массовые захоронения.

За три года члены инициативы составили ряд обращений в различные органы власти, собрали много воспоминаний местных жителей о том, как в 1930-е годы под Хайсами расстреливали людей. Кроме того, активисты регулярно убирали места захоронений, устанавливали там памятные кресты.



За упокой душ умерших молится священник греко-католического прихода Витебска Дмитрий Гришан.











Региональный координатор оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Татьяна Северинец.

— Мы готовим новое обращение к властям, чтобы сюда пригласили археологов. Здесь достаточно находок, чтобы ученые сделали точные выводы о времени захоронений. Тем более, что на многих вещах — обуви, посуде и так далее, видны даты изготовления, — говорит руководитель инициативы «Хайсы» Ян Державцев.

Активисты считают, что территорию возле захоронений нужно огородить и взять под охрану от «черных копателей» — хотя бы до тех пор, пока это место не исследуют ученые.













Лес под Хайсами посетили и представители Витебской католической епархии.

«Курапаты пад Мінскам, Хайсы пад Віцебскам — гэту літанію можна працягваць, пакуль не пералічыш усе гарады і мястэчкі Беларусі. Аднак гэта пералік не толькі геаграфічных кропак — населеных пунктаў і маляўнічых ляскоў каля іх. Беларусь у 1937−1939 гадах шмат цярпела ад савецкага таталітарнага рэжыму, а вышэйузгаданыя мясціны — гэта месцы злачынстваў і забойстваў сотні тысяч беларусаў рукамі НКВД. Той, хто пабываў у Хайсах, можа зразумець літаральна, што значыць выраз „хадзіць па касцях“. Там косці ляжаць упрост на паверхні зямлі, раскіданыя чарапы з дзіркамі ад куляў у патыліцах і падэшвы ад абутку. Час не быў у стане „з'есці“ гэтыя сляды злачынстваў», — поделился своим мнением о страшных находках в лесу ксендз Вячеслав Барок.