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В Бресте демсилам запретили первомайскую деонстрацию
25.04.2017 09:42 — Новости Общества | Tut.by
Брестский горисполком запретил проведение первомайской демонстрации и митинга представителям Белорусской социал-демократической партии (Грамада), Объединенной гражданской партии и Партии БНФ.
Организаторы хотели провести демонстрацию по центральным улицам Бреста до площади Свободы. Там они планировали провести митинг.
В заявке представители местной оппозиции указывали, что во время акции граждане собираются обсудить и выразить свое отношение к текущим проблемам экономической и политической жизни Беларуси. Также организаторы собирались донести до горожан ответы органов власти на резолюции митинга ко Дню Воли.
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Организаторы намеревалсь провести демонстрацию по центральным улицам Бреста до площади Свободы, где должен был состояться митинг.
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