Брестский горисполком запретил проведение первомайской демонстрации и митинга представителям Белорусской социал-демократической партии (Грамада), Объединенной гражданской партии и Партии БНФ.





Организаторы хотели провести демонстрацию по центральным улицам Бреста до площади Свободы. Там они планировали провести митинг.

В заявке представители местной оппозиции указывали, что во время акции граждане собираются обсудить и выразить свое отношение к текущим проблемам экономической и политической жизни Беларуси. Также организаторы собирались донести до горожан ответы органов власти на резолюции митинга ко Дню Воли.