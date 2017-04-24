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В Бресте демсилам запретили первомайскую деонстрацию

25.04.2017 09:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Брестский горисполком запретил проведение первомайской демонстрации и митинга представителям Белорусской социал-демократической партии (Грамада), Объединенной гражданской партии и Партии БНФ.


Организаторы хотели провести демонстрацию по центральным улицам Бреста до площади Свободы. Там они планировали провести митинг.

В заявке представители местной оппозиции указывали, что во время акции граждане собираются обсудить и выразить свое отношение к текущим проблемам экономической и политической жизни Беларуси. Также организаторы собирались донести до горожан ответы органов власти на резолюции митинга ко Дню Воли.

 
Теги: Брест
 
 
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Организаторы намеревалсь провести демонстрацию по центральным улицам Бреста до площади Свободы, где должен был состояться митинг.

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