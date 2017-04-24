Самое старое и большое кладбище Беларуси находится в Гродно. Некрополь раскинулся на территории почти в три гектара. Хоронить людей здесь стали в конце XVIII века и, несмотря на то, что кладбище в 1973 году закрыли, хоронят до сих пор. Вернее, подхоранивают.





Город мертвых, а здесь есть свои улочки, проспекты и тупики, раскинулся на двух холмах недалеко от Немана. Два кладбища — католическое (оно старше), и православное, сейчас по сути, представляют один комплекс, разделенный лишь оградой и маленькой мощенной улочкой, уходящей вниз .В каждой части некрополя находится по небольшому храму, вокруг которых могилы — старинные, с кованными крестами и новые, с привычными современными надгробиями.

Прогуливаясь по кладбищенским заросшим дорожкам и читая надписи на памятниках, среди которых попадаются могилы молодых девушек, умерших сто и больше лет назад, можно представить, как Иван Бунин, бродя по старому кладбищу на острове Капри, увидел вот такую же могилу. А потом написал свой знаменитый рассказ «Легкое дыхание». Наверное, и гродненский некрополь мог бы стать источником вдохновения для творческого человека.









— Раней людзей хавалі каля цэркваў ды касцёлаў. З часам гарады павялічваліся, месца ўжо не хапала. У канцы 18 стагоддзя з’явілася тэндэнцыя засноўваць камунальныя могілкі - асобна ад центра гарадоў, за межамі населеных пунктаў. І вось чатырохгадовы сейм Рэчы Паспалітай, які засядаў у 1788−1792 гадаў, прыняў рашэнне стварыць ў вялікіх гарадах такія могілкі. Менавіта ў гэты час і былі заснаваныя самыя каштоўныя могілкі Рэчы Паспалітай, якія захаваліся да нашых дзён — у Варашве, Кракаве і тры самых галоўных некропаля на ўсходзе Рэчы Паспалітай — у Вільні, у Львове і гродзенскія фарныя могілкі. У 1791−1792 гадах тут пачынаюць хаваць першых людзей.

Дата заснавання робіць гэтыя могілкі самымі старымі камунальнымі могілкамі на тэрыторыі Беларусі, — рассказывает гродненский историк Андрей Вашкевич.





Со временем место вечного успокоения здесь нашли известные люди города. На фарном католическом кладбище похоронены Элиза Ожешко, ее муж, гродненский юрист Станислав Нагорский, придворный архитектор короля Станислава Августа Понятовского Джузеппе Сакко, Ян Кохановский, мэры Гродно, генерал Барковский, а также известные в городе врачи, инженеры, художники, скульпторы. Похоронены здесь и те, кто изготавливал все эти старинные надгробные плиты. Например, скульптор Бронислав Шишкевич.

Это он создал одни из самых шикарных памятников на гродненском кладбище — так называемые каменные сады. Мастер был настолько талантлив и продуктивен, что у местных цеховщиков были к нему претензии — каменщики считали, что он крадет у них работу. К сожалению, скульптор болел туберкулезом и умер в возрасте 29 лет. Перед смертью он сам себе изготовил памятник, который и стоит на его могиле до сих пор. Правда, время и вандалы не пощадили ни его захоронение, ни другие его кладбищенские шедевры. То тут, то там виднеются разбитые каменные кресты и утонченные мраморные фигуры ангелов с отбитыми головами.

































































Сейчас гродненский некрополь не имеет никакой «охранной грамоты». В 1986 году по решению Гродненского облисполкома захоронения получили статус памятника областного значения. Однако позже эту категорию упразднили. Чтобы старое кладбище стало памятником архитектуры, по словам историков, надо провести большую работу: описать могилы, составить списки, подготовить соответствующие документы.

Кстати, из примерно 10 тысяч могил, находящихся здесь, интерес для историков представляют 500 или 600 надмогильных памятников. Самый, наверное, известный из них — герою войны 1812 года генерал-майору Сергею Ланскому, шефу Белорусского гусарского полка, который был смертельно ранен в боях 1814 года во Франции.





Две большие колонны сразу же привлекают внимание. Памятник расположен в православной части некрополя. Сергей Ланской очень хотел быть похоронен на русской земле. Тело его привезли в Гродно — самый западный город Российской империи. Так последнее пожелание генерал-майора было выполнено. На православной части захоронения стали производиться позже, чем на католической, однако и здесь есть исторические могилы. Например, недалеко от церкви похоронена мать поэта Максима Богдановича.















































А еще есть символическая могила белорусского поэта Михася Багуна, который умер где-то в Сибири, куда был сослан в 1937 году. В Гродно похоронена его мама, а вот точное место захоронения поэта — неизвестно. Или вот здесь же в православной части стоят необычные кованные беседки. Внутри уже ничего нет, но видно, что здесь могилы кого-то из местной знати. Внутри своеобразного домика сохранилась старинная плитка и остатки скамеек. Кто здесь похоронен — неизвестно.





Надмогильные памятники Гродненского некрополя — это срез модных тенденций эпохи. Дело в том, что в Гродно никогда не было роскошного декора зданий, а вот на кладбище, похоже, местная знать этот недостаток успешно компенсировала. Памятники делали из мрамора, песчаника, кирпича, есть здесь кованные ажурные кресты, красивые витиеватые оградки с литыми элементами. Причем, ни один из них не повторяется.

Здесь же можно рассматривать и читать христианские знаки. Крест, якорь, сердце — вера, надежда, любовь. Или перевернутый факел — символ конца жизни. Плющ же наоборот — символ вечной жизни. Проходя между могилами, можно читать эти христианские знаки и почувствовать связь между временами.