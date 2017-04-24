Из-за большого наплыва посетителей на Радуницу ГАИ изменила организацию движения на дорогах, прилегающих к Северному и Михановичскому кладбищам под Минском. Сделано это для удобства граждан и во избежание пробок, говорят в УВД Миноблисполкома.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Северное кладбище

Подъехать к Северному кладбищу можно со стороны автодороги Р-58 Минск-Калачи-Мядель.

На участке трассы Н-9031 Колодищи-Заславль, прилегающем к кладбищу, со стороны кольцевого пересечения с автодорогой Р-58 Минск-Калачи-Мядель в направлении перекрестка с подъездом к деревне Заболотье будет организовано одностороннее движение с выделением полосы встречного направления для движения общественного транспорта.

Машины, которые будут ехать со стороны развязки на МКАД в деревне Цна, отправят в объезд по дорогам Дубовляны-Боровляны-Королев Стан и Минск-Калачи-Мядель.

«Транспортные средства посетителей кладбища в связи с отсутствием стоянок достаточной вместимости будут размещены на правой обочине автодороги Колодищи-Заславль, существующих гостевых стоянках кладбища», — уточнили в областной ГАИ.





Михановичское кладбище

Подъезд к Михановичскому кладбищу организован по дороге Новый Двор-Михановичи-Пятевщина через поселок Михановичи. Выезд — по автодороге Асеевка-Михановичи и Смолевичи-Самохваловичи-Негорелое.

Парковаться разрешено на обочинах прилегающих проездов, а также на самой территории кладбища с въездом в основной проезд и выездом через запасные ворота в кольцевом режиме.

«В период заполнения разворотной площадки автобусами въезд и выезд личного транспорта будет осуществляться через запасные ворота», — объяснили в ГАИ.



