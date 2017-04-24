﻿ Лидер по смертности - Бобруйск, самое большое кладбище - в Минске. Инфографика TUT.BY. 21.by
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Лидер по смертности - Бобруйск, самое большое кладбище - в Минске. Инфографика TUT.BY

25.04.2017 08:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Самая высокая смертность в Беларуси — в Бобруйском, Свислочском и Ушачском районах, самые большие кладбища страны расположены в Минске. Подробнее — в инфографике TUT.BY, посвященной Радунице.





 
Теги: Минск
 
 
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Самая высокая смертность в Беларуси - в Бобруйском, Свислочском и Ушачском районах, самые большие кладбища страны расположены в Минске. Подробнее - в инфографике...

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