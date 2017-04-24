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Лидер по смертности - Бобруйск, самое большое кладбище - в Минске. Инфографика TUT.BY
25.04.2017 08:57 — Новости Общества | Tut.by
Самая высокая смертность в Беларуси — в Бобруйском, Свислочском и Ушачском районах, самые большие кладбища страны расположены в Минске. Подробнее — в инфографике TUT.BY, посвященной Радунице.
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Самая высокая смертность в Беларуси - в Бобруйском, Свислочском и Ушачском районах, самые большие кладбища страны расположены в Минске. Подробнее - в инфографике...
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