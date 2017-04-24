Представьте игральные карты. С чем они у вас ассоциируются? Шулерство и игры в "Дурака" в плацкартном вагоне, а может черная магия и очередной участник "Битвы экстрасенсов"? Если один из таких образов все же проник в вашу голову, то стоит тогда изменить свое мнение по поводу карт. Потому сейчас мы познакомимся с карточным искусством — кардистри.

"Кардистри — это самое прекрасное, чего можно достичь с помощью колоды карт. Это искусство манипуляции, но искусство само по себе… Кардист берет колоду карт и применяет свои навыки ловкости и бесконечные часы практики, чтобы разделить колоду на несколько частей, каждый из которых танцует друг с другом на кончиках пальцев. Части двигаются с точно рассчитанной скоростью и текучестью, представляя визуальный поток управляемого хаоса, свойства которого исключительно на усмотрении художника. Некоторые показывают возможности скорости движения рук, другие — тонкости контроля и аэродинамические возможности игральных карт, но все они визуально показываю насколько может быть управляем хаос".

Кардистри дошло и до Беларуси. Мы поговорили с Сергеем Халево, кардистом из Беларуси, который к своим 20 годам уже успел поучаствовать в World Kardistry Championship и планирует выпустить свой DVD с обучениями.

-Как ты вообще пришел к кардистри? Что тебя натолкнуло на это?

Началось всё очень давно. Когда мы были детьми, мой брат, моя подруга, несколько друзей и я, мы всегда делали на новый год какие-то детские представления, номера для родителей. И вот был один такой Новый год, когда мы решили сделать очередное представление. Стали искать в интернете, чем можно разнообразить наши номера, и вот я наткнулся на один простейший математический карточный трюк. Показал его родителям, они конечно же немного удивились и так же стал показывать друзьям. После этого мне понравилась их реакция на трюк, мне захотелось ещё и ещё видеть их восхищение. После этого стал учить и искать всё больше новых фокусов. Со временем к ним нужно было добавлять какие-нибудь простые тасовки карт, чтобы выглядело зрелищнее. Вот так и узнал о простейших флоришах. После этого стал больше интересоваться именно кардистри и со временем совсем закинул фокусы. Хотя до сих пор кое-какие фокусы могу показать в компании друзей.

-Сколько лет уже занимаешься этим?





Занимаюсь уже очень давно. Если не ошибаюсь, плотно стал заниматься кардистри с середины 2011 года, тогда мне было 15 лет. То есть уже 5 с половиной лет.

-А были моменты, когда оставлял карты и прекращал ими заниматься?

Да, были и такие моменты, когда не было вдохновения и карты практически не брал в руки. Но эти периоды быстро заканчивались, так как выходило какое-нибудь новое видео от крутых кардистов типа Тоба, Джоя, Баков, и я опять хватался за карты с огромным вдохновением и старался придумать новые флориши.





Но в последнее время не всё так радостно. Стало мало времени, появились работа и разные другие дела, и интересы. Но это не отменяет планы на свой DVD в следующем году!

-С какими трудностями вообще сталкивался?

Наверное, никогда не было каких-то трудностей. Единственное — это покупка карт. Приходится, точнее приходилось, покупать в России и ждать их какое-то время. Но я бы даже не сказал, что это и такая уж проблема. В Беларуси нет таких магазинов, а если и есть, то очень сильно накручена цена.

-Как к такому увлечению отнеслись и сейчас относятся твои родные,



знакомые, окружающие? Нет ли у них таких мыслей сразу как “карты —

это грех”, “карты — шулерство и обман”?

Мне повезло, и меня это обошло стороной. Мои родители нейтрально отнеслись к этому. Иногда они сами просят, чтобы я что-то показал им. Так что я думаю, скорее положительно, а отрицательно. Но знаю людей, чьи родители не одобряли карты. И после этого некоторые из них бросили заниматься кардистри.





-Чего ты достиг за это время?

Сложный вопрос. Участвовал за все эти годы во многих чемпионатах, конкурсах и т.д., занимал часто 2-3 места, но только один раз занял 1 место.





Успел побыть судьей в одном русском чемпионате по кардистри, и я думаю, судья был из меня никакой. Скорее потому что я добрый человек и сложно кому-то поставить низкую оценку, а кому-то высокую. Все старались, каждый на своём уровне чего-то уже добился и сложно в этом плане давать оценку какому-либо участнику. Но при этом я стараюсь дать дельный совет и указать на ошибки. Надеюсь, помог кому-нибудь.

-Ты ведь еще участвовал в мировом чемпионате, расскажи, как это было?

Да, я еще участвовал в World Kardistry Championship. Записал для отборочного раунда простенькое 30 секундное видео и отправил в заявки. Очень в тот день волновался. Когда увидел свое имя среди участников, был дико удивлён. Но радость моя прошла быстро, когда я увидел, с кем я стою в паре. Конор - очень сильный чувак, к тому же ему на тот момент он сотрудничал с одним крутым кардистом. Однако приложил усилия и прошёл дальше! Во втором раунде решил снять его в стиле старого кино, но проиграл. В любом случае это было очень здорово, многие меня поддерживали в русском сообществе кардистов, за что им огромное спасибо. Это был крутой опыт. И я с радостью попробовал бы поучаствовать ещё в подобном.

-Что для тебя кардистри? Как бы ты описал?

Для меня это своего рода искусство, с помощью которого я могу расслабиться, заставить свою голову думать, придумывая что-то новое и показывая это другим, заставляя их удивляться и вдохновляться этим. Если кратко, то это один из способов самовыражения человека.

-Что, по-твоему, мешает развитию кардистри в РБ? сплоченное сообщество, как в той же России. Может быть много разных причин, но я точного ответа дать не могу. Хотя с другой стороны уже немало и в РБ достойных кардистов, которые меня удивляют своими идеями и задумками! Возможно, в скором их станет ещё больше, и кардистри начнёт распространятся в нашем обществе и станет более популярно. Возможно, это незнание многих людей о кардистри. Возможно, не такое

0 В блог