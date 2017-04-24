Трехлетний ребенок временно заблокировал одну из телефонных линий скорой помощи в Бресте. Родители оставили ему мобильный телефон в качестве игрушки. А он два часа подряд каждую минуту набирал 103, сообщает телеканал ОНТ .



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Это полностью «выключило» из работы одну из четырех телефонных линий диспетчерской. Из-за этого остальным звонившим приходилось дожидаться ответа оператора вдвое дольше обычного.

«Одномоментно четыре линии практически никогда не звонят. Первые звонки поступают всегда на первую линию, и вот тут началась такая катавасия: бесконечно поступают эти звонки. Вроде бы там кто-то разговаривает: то ли балуется, то ли не балуется, понять было очень сложно», — рассказала заведующая филиалом «Станция скорой медицинской помощи» Брестской городской больницы скорой медицинской помощи Валентина Пашкевич.

За минуту ни компьютеры, ни диспетчеры не успевали определить адрес абонента. Позже выяснилось, что вызовы шли из Барановичей.

«Сотрудник оперативно-дежурной службы установил адрес, с которого поступали звонки. Туда был направлен дежурный наряд. Прибывшие на место милиционеры разобрались в ситуации, установили, что ребенок игрался с телефоном. С матерью провели беседу, после чего звонки прекратились», — прокомментировал ситуацию официальный представитель УВД Брестского облисполкома Илья Помин.

Официальных претензий к родителям у медиков нет.