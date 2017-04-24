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Память в камне: как волонтеры спасают старые могилы

25.04.2017 13:26 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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День поминовения усопших, или Радуницу, отмечают православные верующие. В Беларуси, по традиции, люди едут на кладбище на могилы родных и близких. Найти могилы родных людям зачастую помогают историки и волонтеры, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Данилюк.

Коллекция Игоря Мельникова постоянно пополняется. В ней уже почти тысяча артефактов: фото, документы, одежда солдат времен Великой Отечественной войны. Историк восстанавливает биографии тех, кого уже давно нет. Неизвестные люди становятся для него близкими.

«Это маленькое звено, из которого составляется наша история, история нашей страны. Даже если близким этих людей ничего не известно, я попытаюсь изучить их историю, этих стариков или людей, которые жили в то время и погибли, и рассказать современному белорусскому обществу», - пояснил историк Игорь Мельников.

Марина - собиратель памяти в онлайн-формате. Она фотографирует старые памятники, кресты и надгробья. «Захоронения в не очень хорошем состоянии в скором времени, скорее всего, будут демонтированы. Я фотографирую их, чтобы оставить какую-то память о них», - говорит фотограф Марина Макаревич.

Постепенно ветхие кресты и надгробья отреставрируют. Если родственники не могут бывать на могиле близкого, они увидят ее в режиме онлайн. Сегодня на сайте Марины выложены снимки старых могил почти всех минских кладбищ. К девушке обращаются волонтеры, чтобы помочь сохранить память.

 
 
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Кто-то по крупицам восстанавливает биографии незнакомых людей, а кто-то фотографирует разрушающиеся надгробия.

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