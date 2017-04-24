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Память в камне: как волонтеры спасают старые могилы
25.04.2017 13:26 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
День поминовения усопших, или Радуницу, отмечают православные верующие. В Беларуси, по традиции, люди едут на
Коллекция Игоря Мельникова постоянно пополняется. В ней уже почти тысяча артефактов: фото, документы, одежда солдат времен Великой Отечественной войны. Историк восстанавливает биографии тех, кого уже давно нет. Неизвестные люди становятся для него близкими.
Марина - собиратель памяти в онлайн-формате. Она фотографирует старые памятники, кресты и надгробья. «Захоронения в не очень хорошем состоянии в скором времени, скорее всего, будут демонтированы. Я фотографирую их, чтобы оставить какую-то память о них», - говорит фотограф Марина Макаревич.
Постепенно ветхие кресты и надгробья отреставрируют. Если родственники не могут бывать
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Кто-то по крупицам восстанавливает биографии незнакомых людей, а кто-то фотографирует разрушающиеся надгробия.
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