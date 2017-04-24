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Литва начала расследование инцидента с нарушением воздушной границы Беларуси
25.04.2017 15:10 — Новости Общества | Tut.by
Сегодня Литва начала досудебное расследование в связи с нарушением литовско-белорусской границы легкомоторным самолетом, который пилотировал датский летчик. Об этом сообщает
Расследование будет проводится в связи с нарушением международных правил полетов и незаконным пересечением госграницы. За нарушение летных правил в Уголовном кодексе Литвы предусмотрен штраф, арест или лишение свободы сроком до двух лет.
Напомним, 19 апреля около 13.40 со стороны Литвы на 8 километров вглубь территории Беларуси
«Нарушитель государственной границы был идентифицирован как гражданское воздушное судно. Мы в соответствии с нормами международного права и законодательством Республики Беларусь силовых мер по данному самолету не принимали», —
Белорусские дипломаты в субботу
Накануне выяснилось, что пилотировал самолет гражданин Дании. Это был демонстрационный полёт для потенциального покупателя из Литвы. Нарушение границы они позже
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Расследование будет проводится в связи с нарушением международных правил полетов и незаконным пересечением госграницы. За нарушение летных правил в Уголовном...
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