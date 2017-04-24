Сегодня Литва начала досудебное расследование в связи с нарушением литовско-белорусской границы легкомоторным самолетом, который пилотировал датский летчик. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Службу охраны государственной границы страны.



Фото: Ирина Малиновская, TUT.BY

Расследование будет проводится в связи с нарушением международных правил полетов и незаконным пересечением госграницы. За нарушение летных правил в Уголовном кодексе Литвы предусмотрен штраф, арест или лишение свободы сроком до двух лет.

Напомним, 19 апреля около 13.40 со стороны Литвы на 8 километров вглубь территории Беларуси залетел легкомоторный самолет. Спустя три минуты развернулся и покинул воздушное пространство нашей страны.

«Нарушитель государственной границы был идентифицирован как гражданское воздушное судно. Мы в соответствии с нормами международного права и законодательством Республики Беларусь силовых мер по данному самолету не принимали», — пояснял командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Беларуси Олег Двигалев.

Белорусские дипломаты в субботу вручили ноту протеста послу Литвы в Минске Андрюсу Пулокасу, а глава МИД Линас Линкявичюс журналистам сказал, что Литва даст ответ на эту ноту.

Накануне выяснилось, что пилотировал самолет гражданин Дании. Это был демонстрационный полёт для потенциального покупателя из Литвы. Нарушение границы они позже объяснили тем, что «заболтались и нечаянно пролетели».