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Капремонт за полтора миллиона долларов. Как изменится мост на Немиге

25.04.2017 17:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Ко Дню города в Минске капитально отремонтируют мост в начале проспекта Победителей, на что потратят около 3 миллионов рублей бюджетных денег. Мы узнали, с чем связана необходимость работ и как изменится это сооружение в районе Немиги.


В комитете архитектуры и градостроительства Мингорисполкома говорят, что необходимость капремонта моста с модернизацией обусловлена несколькими факторами.

Во-первых, физическим износом конструкций и внешним видом объекта. Во-вторых, общей концепцией развития проспекта Победителей, в начале которого и находится этот путепровод. Визуально сегодня он действительно выглядит не лучшим образом.










По задумке архитекторов, после модернизации мост должен стать связующим звеном ансамбля улицы Ленина с проспектом Победителей. Для этого бетонные опоры путепровода облицуют гранитными плитами и установят восемь светильников. Они будут похожи на те, которые сейчас стоят на улице Ленина.

На мосту также полностью заменят ограждение, а вместо асфальта на пешеходной зоне уложат тротуарную плитку с узором в том числе в виде национального орнамента. Некоторые элементы путепровода будут выглядеть примерно следующим образом.




Модернизированный мост адаптируют и для маломобильных групп населения. Так, в местах пересечения тротуара с проезжей частью бордюр понизят до нуля. Установят также тактильные предупреждающие и направляющие указатели для инвалидов по зрению. Во время капремонта в порядок приведут и озеленение вокруг путепровода.

Заказчиком работ выступает столичный «Горремавтодор». Скоро состоятся торги по выбору подрядчика, который займется капремонтом. Стоимость всех работ с учетом демонтажа — около 3 миллионов рублей, или примерно 1,5 миллиона долларов. Предполагаемый срок проведения модернизации — 3,5 месяца. Планируется, что обновленный мост будет готов ко Дню города в сентябре.

 
Теги: Минск
 
 
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