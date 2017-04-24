﻿ Как живые к мертвым в Радуницу ходили: четыре столичных кладбища с высоты. 21.by
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Как живые к мертвым в Радуницу ходили: четыре столичных кладбища с высоты

25.04.2017 19:21 — Новости Общества | Tut.by  
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В особый день поминовения умерших — Радуницу — белорусы традиционное направляются на кладбища. В этот день к погостам направляют дополнительный транспорт, особый режим несения службы у ГАИ, которым и потоки личного транспорта надо развести, и пешеходам обеспечить нормальные условия передвижения по территории кладбищ.

Камера TUT.BY поднялась в небо, чтобы с высоты посмотреть на поминальный вторник на Московском (Восточном), Чижовском, Михановичском и Северном кладбищах.

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Камера TUT.BY поднялась в небо, чтобы с высоты посмотреть на поминальный вторник на Московском (Восточном), Чижовском, Михановичском и Северном кладбищах.

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