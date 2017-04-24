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Как живые к мертвым в Радуницу ходили: четыре столичных кладбища с высоты
25.04.2017 19:21 — Новости Общества | Tut.by
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Камера TUT.BY поднялась в небо, чтобы с высоты посмотреть на поминальный вторник на Московском (Восточном), Чижовском, Михановичском и Северном кладбищах.
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Камера TUT.BY поднялась в небо, чтобы с высоты посмотреть на поминальный вторник на Московском (Восточном), Чижовском, Михановичском и Северном кладбищах.
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