В особый день поминовения умерших — Радуницу — белорусы традиционное направляются на кладбища. В этот день к погостам направляют дополнительный транспорт, особый режим несения службы у ГАИ, которым и потоки личного транспорта надо развести, и пешеходам обеспечить нормальные условия передвижения по территории кладбищ.

Камера TUT.BY поднялась в небо, чтобы с высоты посмотреть на поминальный вторник на Московском (Восточном), Чижовском, Михановичском и Северном кладбищах.

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