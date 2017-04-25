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Музей погребальных обрядов на кладбище под Витебском включат в туристический маршрут
26.04.2017 07:57 — Новости Общества | Tut.by
На кладбище в деревне Шевино в 20 км от Витебска есть небольшой «музей» древних погребальных обрядов кривичей. О нем TUT.BY
Музей создали два витебских пенсионера — Владимир Иванов и Петр Морозов.
На площадке на краю кладбища они показали традиции, с помощью которых в разные времена наши предки обозначали захоронения: домовина, курган, намогильные столбы, каменные архаичные кресты.
Один из крестов — очень древний. На нем начертана эпитафия «От нас он в рай пош. в ав. 1617» («От нас он в рай пошел в августе 1617»). С большей долей вероятности можно говорить, что надпись сделали в XVII веке.
Такой реконструкции, которая сделана на основании региональных материалов и прослеживает, как на протяжении веков изменялись погребальные традиции, в Беларуси больше не встретишь.
В округе еще ни одно кладбище не вызывало столько интереса у гостей, говорят в местном в сельсовете. Это первый погост, который включат в новый туристический маршрут, его сейчас разрабатывают в Витебском районе.
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На краю кладбища краеведы показали традиции, с помощью которых в разные времена наши предки обозначали захоронения: домовина, курган, намогильные столбы, каменные...
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