Серия дискуссий по актуальным городским проблемам стартует сегодня, 26 апреля, в Могилеве. Проект «Городской диалог» организует Центр городских инициатив. Участие в нем могут принять все неравнодушные, чтобы рассказать о волнующих вопросах и вместе найти варианты их разрешения.



Фото: Михаил Копычко, vk.com/mihail.kopychko

Темой первого обсуждения в «Городском диалоге» станут зеленые зоны, парки. Активные горожане поделятся своим опытом по сохранению городских парков и пространств — микрорайона Подниколье и Печерского лесопарка. Специалисты-экологи ответят на непростые вопросы, касающиеся происходящих в Могилеве резонансных и неоднозначных процессах, связанных с экологией.

Начало — в 19.00 в тайм-кафе «Небо» на улице Ленинской, 7. Вход свободный.