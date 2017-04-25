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В Могилеве сегодня стартует серия дискуссий о городских проблемах. Первая тема - зеленые зоны

26.04.2017 09:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Серия дискуссий по актуальным городским проблемам стартует сегодня, 26 апреля, в Могилеве. Проект «Городской диалог» организует Центр городских инициатив. Участие в нем могут принять все неравнодушные, чтобы рассказать о волнующих вопросах и вместе найти варианты их разрешения.


Фото: Михаил Копычко, vk.com/mihail.kopychko

Темой первого обсуждения в «Городском диалоге» станут зеленые зоны, парки. Активные горожане поделятся своим опытом по сохранению городских парков и пространств — микрорайона Подниколье и Печерского лесопарка. Специалисты-экологи ответят на непростые вопросы, касающиеся происходящих в Могилеве резонансных и неоднозначных процессах, связанных с экологией.

Начало — в 19.00 в тайм-кафе «Небо» на улице Ленинской, 7. Вход свободный.

 
Теги: Могилев
 
 
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Проект "Городской диалог" организует Центр городских инициатив.

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