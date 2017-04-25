Прошло более 30 лет с момента аварии на Чернобыльской атомной станции. Но в памяти ветеранов-чернобыльцев навсегда остался след дней, проведенных в загрязненных радионуклидами районах. По первому зову милиционеры страны пришли на помощь жителям пострадавших городов и деревень. Не думая о последствиях, о себе, сотрудники милиции, в основном молодые лейтенанты и старшие лейтенанты, выполняли свой служебный долг, долг перед Родиной, проявляя мужество и героизм.

В ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и ее последствий приняли участие более 11 тысяч сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск республики, среди них около 50 человек — представители Копыльщины.

Среди тех, кто был направлен в чернобыльскую зону, Станислав Станиславович ЗАХАРИК, который поделился воспоминаниями о тех непростых днях:

— С первых дней трагедии сводные отряды милиции помогали людям, содействовали в организации отселения, вывозе имущества из зоны заражения. Они стали заслоном для паники, мародерства и несанкционированного проникновения на режимные территории. Уезжая в первые дни отселения и отправляясь на новые места позже, сельчане бросали дома, мебель, технику… Все это нужно было охранять от мародеров, чтобы вещи с «дозой» не расползлись черной чумой по всему Советскому Союзу. А еще стараться уберечь населенные пункты от пожаров, ведь с дымом и пеплом радиация могла распространиться дальше.





На территорию Брагинского и Хойникского районов вместе со своими коллегами-копылянами Николаем Кашубой, Михаилом Черкасом и Александром Кандратовичем я был направлен в ноябре 1986 года. Домой мы вернулись в последний день декабря — в канун Нового года. Патрулировали 30-километровую зону по 12–14 часов в сутки: кто на автомобилях, другие пешком. За каждым патрулем был закреплен определенный участок.

Картина, конечно, открывалась ужасающая. Ведь с апреля, когда взорвался реактор, уже прошло более полугода. Все поля, деревни заросли высокой травой, в которой и машину нашу видно не было. Под порывами ветра трава колыхалась и шелестела. Часто можно было столкнуться с одичавшими собаками, диким зверьем. А ведь приходилось обследовать брошенные деревни и в темное время суток. Признаюсь, что было жутко.





Уезжая, люди брали с собой только самое необходимое. Много домашнего скота оставалось. По лугам бегали лошади, которые уже не шли на зов человека. Видели мы и гусей на замерзающих прудах. А какие большие и красивые яблоки висели на ветках деревьев! Так и хотелось откусить кусочек. Но, конечно, мы знали, что этого делать нельзя.

Не раз доводилось ловить мародеров: они делали подкопы под колючую проволоку, которой была огорожена 30-километровая зона. Тащили все, что представляло интерес. Дома стояли заколоченные, электричества не было. До сих пор перед глазами картина, которую увидели в одной деревне. Видимо, весть о срочной эвакуации застала хозяина за покраской забора. Так и остались стоять банка с краской, кисть и недокрашенная штакетина…

Некоторые пожилые люди не хотели покидать родные дома и оставались в зоне. Магазины не работали, и поэтому всякий раз, когда мы выезжали в эти деревни, везли с собой для них продукты, питьевую воду.

Ощущали ли мы на себе действие радиации? Да, ощущали. Уже на третьи сутки нахождения в зоне стало першить в горле. И это состояние не покидало вплоть до возвращения домой. Еженедельно мы проходили проверку — измеряли дозу радиации.

Конечно, эта командировка не прошла бесследно для всех наших милиционеров. Возможно, мы до конца тогда и не понимали, чем это все нам аукнется. Просто знали, что у людей — беда и им нужно помочь.

Станислав Станиславович Захарик продолжал службу в органах внутренних дел вплоть до выхода в отставку в 2001 году — последние восемь лет возглавлял паспортно-визовую службу. Затем работал в Копыльском отделении Департамента охраны Республики Беларусь. Пять лет назад коллеги избрали его председателем первичной ветеранской организации отделения. В состав первички входят и бывшие милиционеры-ликвидаторы Виктор Козел, Анатолий Раицкий, Владимир Пархимович. В День чернобыльской трагедии они всегда собираются вместе, вспоминают, рассказывают о своей жизни. Конечно же, воспоминания о тех страшных днях будоражат память ветеранов, не дают забыть то время. Однако помнить о тех трагических событиях надо всегда, рассказывать молодым, как выстояли и выполнили приказ. Сегодня, спустя более 30 лет, с грустью вспоминают ликвидаторы ту апрельскую весну. Понимают, что многое изменила чернобыльская трагедия не только в их жизни, но и всего белорусского народа. Боль человеческая была и остается.

А вообще, по словам Станислава Захарика, ветеранская организация живет интересной насыщенной жизнью: экскурсии, совместные мероприятия, чествования юбиляров и многое другое сплачивают бывших сотрудников отделения.

Маргарита САКОВИЧ

Фото из архива С.С. Захарика