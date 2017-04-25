Эта дата стала особой не только для граждан Украины, Беларуси, России, но и для всего мира. Все цивилизованное человечество в этот день вспоминает о событиях на Чернобыльской АЭС, о тех, кто, не жалея жизни и здоровья, встал на борьбу с радиационной стихией.

Историческая справка

26 апреля 1986 года плановое выключение реактора Чернобыльской АЭС (Украина), длившееся 20 секунд, казалось обычной проверкой электрооборудования. Однако спустя несколько секунд из-за резкого скачка напряжения произошел химический взрыв, в результате которого в атмосферу было выброшено около 520 опасных радионуклидов. Взрыв был настолько мощным, что загрязнение распространилось на значительные участки территории Советского Союза, которые в настоящее время входят в состав Беларуси, Украины и России, всего около 155 тысяч квадратных километров.

По официальным сообщениям, сразу же после катастрофы погиб 31 человек, а 600 тысяч ликвидаторов, принимавших участие в тушении пожаров и расчистке, получили высокие дозы радиации. Радиоактивному облучению подверглись почти 8,5 миллиона жителей Беларуси, Украины и России. Сельскохозяйственные угодья площадью почти 52 тысячи кв. км подверглись загрязнению цезием-137 и стронцием-90 с периодом полураспада в 30 и 28 лет, соответственно. Более 400 тысяч человек были переселены.

В результате аварии на Чернобыльской АЭС радиоактивному загрязнению подверглось 23% территории нашей страны, на которой находилось 3678 населенных пунктов. Беларусь была объявлена зоной экологического бедствия.