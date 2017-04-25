МИНСК, 26 апр — Sputnik. Суд Оршанского района и города Орша в среду огласит приговор по резонансному делу о "штрафах" якобы от имени КГБ и МВД за просмотр порнографических материалов в интернете, сообщили в суде.



© Sputnik Владимир Трефилов СК: против сотрудников Приорбанка возбуждено уголовное дело

Рассмотрение данного уголовного дела суд начал в конце ноября 2016 года, обвиняемыми проходят 4 человека, главный фигурант был задержан в декабре 2015 года, трое находятся под подпиской о невыезде. Все обвиняемые в возрасте 20 — 22 лет.

"Оглашение приговора по данному делу запланировано на 26 апреля", — сообщили Sputnik в среду в суде.

Как ранее сообщало агентство со ссылкой на СК, на стадии предварительного расследования было установлено более 120 потерпевших от действий интернет-мошенников. Последние разработали вредоносные программы, при помощи которых блокировались браузеры пользователей, которые просматривали порно. У пользователя на экране появлялось ложное сообщение от имени МВД или КГБ о том, что за просмотр порно он должен внести штраф в размере 20 — 25 долларов в эквиваленте. Назывались счета, на которые должны быть перечислены деньги за то, чтобы компьютер был разблокирован.

В отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе за хищение. Им грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

Также в правоохранительных органах сообщили, по данному делу проходит трое россиян, в связи с этим из дела выделено в отдельное производство, которые будет направлено в Россию.