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Суд огласит приговор по делу о "штрафах КГБ и МВД" за просмотр порно
26.04.2017 09:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 апр — Sputnik. Суд Оршанского района и города Орша в среду огласит приговор по резонансному делу о "штрафах" якобы от имени КГБ и МВД за просмотр порнографических материалов в интернете, сообщили в суде.
© Sputnik Владимир Трефилов
Рассмотрение данного уголовного дела суд начал в конце ноября 2016 года, обвиняемыми проходят 4 человека, главный фигурант был задержан в декабре 2015 года, трое находятся под подпиской о невыезде. Все обвиняемые в возрасте 20 — 22 лет.
"Оглашение приговора по данному делу запланировано на 26 апреля", — сообщили Sputnik в среду в суде.
Как ранее сообщало агентство со ссылкой на СК, на стадии предварительного расследования было установлено более 120 потерпевших от действий интернет-мошенников. Последние разработали вредоносные программы, при помощи которых блокировались браузеры пользователей, которые просматривали порно. У пользователя на экране появлялось ложное сообщение от имени МВД или КГБ о том, что за просмотр порно он должен внести штраф в размере 20 — 25 долларов в эквиваленте. Назывались счета, на которые должны быть перечислены деньги за то, чтобы компьютер был разблокирован.
В отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе за хищение. Им грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.
Также в правоохранительных органах сообщили, по данному делу проходит трое россиян, в связи с этим из дела выделено в отдельное производство, которые будет направлено в Россию.
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Обвиняемыми по делу проходят 4 человека, прокурор зачитывал обвинение несколько часов.
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