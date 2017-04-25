Тридцать один год назад на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв, который полностью разрушил реактор. Загрязнение распространилось на значительные территории Советского Союза, но больше всех пострадали белорусы. Радиоактивному облучению подверглись почти 8,5 миллионов жителей республики. О том, кто рисковал собой ради спасения других, рассказала корреспондент телеканала «МИР 24» Наталья Казей.

Те, кого сегодня называют ликвидаторами, в 1986 году для Константина Коваленко были просто коллегами. Тридцать один год назад он возил атомщиков на АЭС и обратно. После взрыва проработал там до 22 мая. Насколько сильно облучился, не знает: тогда никто не измерял. Потом свой статус ликвидатора пришлось доказывать в суде. Этот путевой лист стал вещдоком.

Ведь он не тушил пожар, а возил людей к реактору. И если после каждого рейса автобусы закапывали, люди работали одни и те же.

«Автобус забрали, а путевка, я просто поехал прямо на Калинковичи, а путевка так в кармане и осталась. Приехал и уже никому не надо, некому сдавать», - вспоминает Коваленко.

Сейчас Константин и Валентина Коваленко живут в Смолевичах, недалеко от Минска. Их по-прежнему называют: «чернобыльцами» . Поначалу обижались, потом привыкли. После взрыва на ЧАЭС многие завидовали таким, как они! Мол, и квартиры бесплатно, и выплаты, да еще и на пенсию раньше других выходят.

«Завидовали, что, мол, и льготы нам, пока ж не поубирали льготы, то и две недели отпуска оплачивали дополнительно, лекарства бесплатные, у кого 19-я статья. Попрекали нас, что, вот, вы пользуетесь. Я говорю: так надо было ехать! Кто ж вам не давал? Взорвалась, ехали б спасать атомную станцию», - посетовал ликвидатор.

Почти всех, с кем работал, Константин Петрович уже похоронил. В 1986 году ему и его беременной жене, считает, повезло. Валентина Васильевна хорошо помнит, как беременных врачи заставляли сделать аборт//. Она наотрез отказалась и убежала из больницы. Сегодня она не только мама, но уже бабушка Валя.

«Многим вызвали (прим: аборт) да, у нас и кума моих детей крестила, вот ей вызвали, она согласилась, она все время и сейчас говорит: ты хоть отмучалась, так во, а я ж тоже боль терпела и…потом долго не было у нее, но все-таки мальчика родила, полечиласьИ говорит мне: ты лучше сделала, и все мне говорили, и одноклассница, много, там же все молодые поехали туда», - вспоминает Валентина Коваленко.

Специалисты посчитали: полностью радиоактивный фон в Беларуси исчезнет только через 240 тысяч лет. Столько потребуется для распада плутония и других радионуклидов. Сейчас уровень радиации по-прежнему превышает норму в 2 тысячах белорусских деревень и городов. На загрязненной территории проживает каждый восьмой. Есть также земли, где находиться по-прежнему запрещено.

Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко побывает на Чернобыльской АЭС. Он примет участие в мероприятиях, посвященных годовщине катастрофы .