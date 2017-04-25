МИНСК, 26 апр — Sputnik. Мир вспоминает 26 апреля годовщину аварии на Чернобыльской атомной станции (ЧАЭС), произошедшую в 1986 году.

Трагедия на атомной станции в Чернобыле произошла 26 апреля 1986 года и так или иначе затронула всю Европу, если не весь мир. Последствия радиоактивного загрязнения до сих пор сказываются на состоянии здоровья многих жителей Беларуси.

Спустя три месяца после взрыва на ЧАЭС погиб 31 человек; от лучевой болезни за несколько лет умерли еще до 80 человек, а всего это заболевание по официальным данным перенесли более 130 человек. Но на самом деле цифры куда более устрашающие: взрыв отразился на развитии опасных и смертельных заболеваний жителей запада России, всей Украины и Беларуси.

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В честь годовщины аварии на ЧАЭС в среду президенты Беларуси Александр Лукашенко и Украины Петр Порошенко посетят зону отчуждения , где ознакомятся с ходом сооружения нового саркофага, почтут память ликвидаторов и пострадавших из-за аварии, а также проведут двусторонние переговоры.

Традиционно 26 апреля акцию планирует провести и оппозиция — так называемый "Чернобыльский шлях" проходит в Беларуси с 1989 года . Шествие обычно получает согласование у городских властей, не стал исключением и 2017-й: Мингорисполком разрешил провести акцию днем, однако оппозиция не согласна на проведение по предложенному сценарию властей.

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