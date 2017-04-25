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Чернобыль: 31 год назад произошла катастрофа на ЧАЭС
26.04.2017 10:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 апр — Sputnik. Мир вспоминает 26 апреля годовщину аварии на Чернобыльской атомной станции (ЧАЭС), произошедшую в 1986 году.
© Sputnik/
Трагедия на атомной станции в Чернобыле произошла 26 апреля 1986 года и так или иначе затронула всю Европу, если не весь мир. Последствия радиоактивного загрязнения до сих пор сказываются на состоянии здоровья многих жителей Беларуси.
Спустя три месяца после взрыва на ЧАЭС погиб 31 человек; от лучевой болезни за несколько лет умерли еще до 80 человек, а всего это заболевание по официальным данным перенесли более 130 человек. Но на самом деле цифры куда более устрашающие: взрыв отразился на развитии опасных и смертельных заболеваний жителей запада России, всей Украины и Беларуси.
В честь годовщины аварии на ЧАЭС в среду
Традиционно 26 апреля акцию планирует провести и оппозиция — так называемый
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Спустя три десятка лет Беларусь продолжает бороться с последствиями аварии на атомной станции.
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