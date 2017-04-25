Погодные условия на территории Беларуси будет определять малоподвижный атмосферный фронт, который разделит страну на два погодных лагеря: холоднее по северо-западу и намного теплее по юго-востоку. Об этом TUT.BY рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В четверг на большей части территории республики продолжительные дожди, ночью по юго-западу, днем в северо-восточных районах страны сильные дожди. Днем в отдельных районах Гомельской области возможны грозы. Температура ночью +2 +7°С, днем +7 +13°С; по юго-востоку ночью +8 +10°С, днем +14 +20°С.

28 апреля, на большей части территории республики дожди, днем в отдельных районах грозы, сильные дожди, возможен град. Температура ночью 0, +7°С, днем +4 +11°С; по юго-востоку ночью +8 +11°С, днем +12 +17°С, по Гомельской области +18 +22°С.

В субботу на большей части территории республики кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, сильные дожди, днем возможен град. Температура ночью +3 +10°С, по юго-востоку до +12°С; днем +9 +16°С, по востоку +17 +23°С.

В воскресенье атмосферный фронт будет медленно уходить на восток и погода начнет улучшаться. Ночью в центральных и восточных районах, днем преимущественно по восточной половине страны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, сильные дожди. Температура ночью +1 +8°С, по востоку +9 +12°С; днем +9 +16°С, по юго-востоку +17 +20°С.

Pogoda.tut.by — сервис с адаптивным дизайном. Узнавайте прогноз погоды во всех регионах Беларуси на любом устройстве!