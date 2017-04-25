МИНСК, 23 апр — Sputnik. Гран-при премии "Рейксстудио", учрежденной популярным музеем Рейксмузеум в Амстердаме, выиграл минчанин Алексей Лимонов. За проект масок для сна "Шедевры никогда не спят" белорус получил 10 тысяч евро и признание авторитетного жюри, в состав которого входит и директор Рейксмузеума. По задумке дизайнера, когда вы засыпаете, персонажи картин будут бодрствовать вместо вас.

Проект "Рейксстудио" (Rijks Studio) запущен на официальном сайте Рейксмузеума в 2013 году и предшествовал открытию обновленной коллекции. Зарегистрировавшиеся участники могут не только создавать свои тематические коллекции из базы цифровых копий произведений, составляющих собрание музея, но и фрагментировать и сохранять их в высоком качестве для дальнейшего использования в собственных креативных продуктах. Ежегодно администрация музея проводит конкурс лучших дизайнерских идей, реализованных с использованием цифровой коллекции "Рейксстудио".