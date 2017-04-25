Виталий Сбродов увлекается моделизмом четыре года. В коллекции вилейчанина — около 30 воссозданных в миниатюре экземпляров техники, многие из которых побеждали на международных и республиканских конкурсах стендового моделирования.

«Интерес — от отца и деда»

Осваивать искусство воспроизведения моделей автомобилей и бронетехники, уменьшенных в десятки раз, студент БНТУ начал еще в детстве. Говорит, интерес к ремеслу — от отца и деда: один — инженер, второй — конструктор. Все начиналось с моделей обычных машинок-игрушек, а копиями вилейчанин занялся в школьные годы.





Что такое профессиональный моделизм, Виталий Сбродов увидел четыре года назад на международном конкурсе моделистов в Вильнюсе, куда вместе с отцом отправился в качестве зрителя.

— Меня поразил уровень представленных на выставке моделей. Вот тогда я и загорелся желанием заняться моделизмом профессионально, — рассказывает корреспонденту МЛЫН.BY моделист.





Советский колесно-гусеничный танк БТ-7 стал первой серьезной моделью. Дальше была BMW шестой серии, экзотическая Lamborgini, а также «Ваффентрагер» из серии опытных танков времен Второй мировой войны.

За четыре года коллекция моделиста выросла почти до 30 экземпляров. Каждая модель, отмечает моделист, привлекла внимание чем-то своим. БТ-7, например, — необычной формой, а немецкий танк-амфибия «Ваффентрагер» — универсальностью передвижения.





В ход идут нитки и даже банки от «Роллтона»

Чтобы получить точный облик техники, собрать по инструкции обычный пластиковый набор (в котором может быть до 300 деталей) — лишь часть труда, говорит наш герой.

— Если ограничиться сбором фабричного набора, мы получим обычную игрушку, модель конструктора «Лего». Для точной копии техники в покупные модели необходимо внести много собственных доработок. Эти детали я высматриваю на старинных фотографиях или нахожу в литературе.

Например, пластиковые ручки в наборе танков не вписываются в нужный масштаб. Поэтому моделист делает ручки необходимой толщины из металла. Иногда, говорит Виталий, некоторые детали-дополнения доводится покупать, но чаще он изготавливает их из подручных средств. В ход идут и нитки, и проволока, и даже банки от «Роллтона» и мороженого…





А дальше — покраска заготовки. Моделист скрупулезно повторяет цвета прототипа вплоть до отображения грязи, пыли и даже ржавчины. В общем, все как у оригинала.

— Если смотрим на модель, и есть ощущение, что перед нами — настоящий немецкий танк времен войны, только уменьшенный в 35 раз, значит, модель-копия удалась, — говорит Виталий Сбродов.





«Заработать на хобби можно, но сложно»

Виталий Сбродов учится в БНТУ на экономиста. Говорит, умышленно решил не превращать хобби в профессию.

— От моделизма я получаю огромное удовольствие. Поэтому не стал превращать его в рутину, — поясняет моделист. — В будущем заработать на таком хобби можно, продавая копии как сувениры или изготавливая модели под заказ. Но это сложно, — рассуждает моделист. — Во-первых, из-за стоимости: одна модель обойдется ценителю изделий ручной работы минимум в 100 долларов. А это недешево. Во-вторых, из-за длительности процесса изготовления: на одну копию могут уйти месяцы. Вот такой получается небыстрый заработок.





Сейчас в коллекции Виталия Сбродова — около 30 моделей техники и больше десяти дипломов и медалейза участие в конкурсах, включая конкурс-выставку стендовых моделей в Вильнюсе и конкурс компании Wargaming и БНТУ. В планах — создать копии своего автомобиля Mercedes и раритетного Ford Transit 1970 года выпуска.