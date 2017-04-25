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Лукашенко прибыл в Чернобыль
26.04.2017 11:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в город Чернобыль Киевской области Украины, где в среду примет участие в памятных мероприятиях в честь 31 годовщины аварии на ЧАЭС.
© Sputnik Алексей Фурман
Лукашенко в среду посещает Чернобыль, где ознакомится со строительством нового безопасного защитного сооружения и хранением отработанного ядерного топлива.
Как сообщило в среду агентство
По прибытию в Чернобыль президенты почтили память ликвидаторов аварии: они возложили корзины цветов к "Стене памяти" мемориального комплекса "Героям Чернобыля".
Кроме того, Порошенко и Лукашенко проведут в среду переговоры — сообщалось, что это произойдет в Гомельской области Беларуси.
Главными темами переговоров двух лидеров станут товарооборот двух стран, а также политическое взаимодействие.
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Белорусского лидера встретил в Чернобыле президент Украины Петр Порошенко.
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