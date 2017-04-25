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Лукашенко прибыл в Чернобыль

26.04.2017 11:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в город Чернобыль Киевской области Украины, где в среду примет участие в памятных мероприятиях в честь 31 годовщины аварии на ЧАЭС.

Лукашенко прибыл в Чернобыль
© Sputnik Алексей Фурман
Чернобыль: 31 год назад произошла катастрофа на ЧАЭС

Лукашенко в среду посещает Чернобыль, где ознакомится со строительством нового безопасного защитного сооружения и хранением отработанного ядерного топлива.

Как сообщило в среду агентство БелТА, Лукашенко прибыл в Чернобыль утром в среду. На месте его встретил украинский лидер Петр Порошенко. Президенты посетят саму АЭС, а также расположенные недалеко объекты.

По прибытию в Чернобыль президенты почтили память ликвидаторов аварии: они возложили корзины цветов к "Стене памяти" мемориального комплекса "Героям Чернобыля".

Кроме того, Порошенко и Лукашенко проведут в среду переговоры — сообщалось, что это произойдет в Гомельской области Беларуси.

Главными темами переговоров двух лидеров станут товарооборот двух стран, а также политическое взаимодействие.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусского лидера встретил в Чернобыле президент Украины Петр Порошенко.

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