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Как отдыхаем в мае: выходные и рабочие дни

26.04.2017 11:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 апр — Sputnik. График переноса выходных и рабочих дней на май 2017 года в Беларуси вызывает большой интерес у граждан страны — многие пытаются найти актуальную информацию в интернете.

Как отдыхаем в мае: выходные и рабочие дни
© Sputnik Евгений Самарин
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График выходных и рабочих дней на 2017-й был утвержден Совмином еще в конце декабря минувшего года, однако из-за апрельских и майских праздников для многих вновь стал актуален вопрос о том, как мы будем отдыхать в наступающем месяце.

Так, 1 мая в Беларуси будет государственный выходной — День труда. Однако трудовая неделя окажется длиннее обычного: рабочим днем объявлена и суббота, 6 мая, на которую перенесли понедельник — 8 мая.

В свою очередь, 7, 8 и 9 мая (День Победы) будут выходными — три дня подряд. Больше переносов и праздников в мае не планируется, как и на ближайшие несколько месяцев.

Смотрите актуальную инфографику Sputnik с праздничными и рабочими днями в Беларуси в этом году >>    

 
Теги: Минск
 
 
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Первая неделя мая начнется с государственного выходного, но рабочих дней в этом месяце будет больше, чем обычно.

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