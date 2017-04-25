МИНСК, 26 апр — Sputnik. График переноса выходных и рабочих дней на май 2017 года в Беларуси вызывает большой интерес у граждан страны — многие пытаются найти актуальную информацию в интернете.



© Sputnik Евгений Самарин Изменились расчетные нормы рабочего времени: что это значит?

График выходных и рабочих дней на 2017-й был утвержден Совмином еще в конце декабря минувшего года, однако из-за апрельских и майских праздников для многих вновь стал актуален вопрос о том, как мы будем отдыхать в наступающем месяце.

Так, 1 мая в Беларуси будет государственный выходной — День труда. Однако трудовая неделя окажется длиннее обычного: рабочим днем объявлена и суббота, 6 мая, на которую перенесли понедельник — 8 мая.

В свою очередь, 7, 8 и 9 мая (День Победы) будут выходными — три дня подряд. Больше переносов и праздников в мае не планируется, как и на ближайшие несколько месяцев.

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