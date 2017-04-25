В Витебске школьник нарисовал портрет мэра. Четвертая гимназия праздновала 15-летие, и градоначальнику решили сделать приятный сюрприз. Автор портрета — Стас Шейбак — еще два года назад рисовать не умел, причем совсем. В это трудно поверить, когда смотришь на его работы. С необычным художником познакомилась корреспондент « СБ Беларусь Сегодня ».



Стас Шейбак держит в руках портрет мэра Виктора Николайкина

Cтасу — 16 лет. Он всегда любил гонять в футбол, занимался в клубе судомоделирования, увлекался компьютерными играми и совсем не интересовался рисованием.

Но однажды, как он выразился, в голове у него что-то «щелкнуло»:

— Это был момент, вспышка. Я увидел разбитое стекло, и мне очень понравился сложный узор. Захотелось нарисовать его. Получилось. Потом поразила капля воды… В тот момент не думал даже, что начну рисовать портреты.

Не думал, но начал. Нарисовал девочку, которая нравилась, потом срисовал знаменитость с фотографии, потом попробовал писать с натуры, придумывать образы. Особенно удаются Стасу глаза — серьезные, задумчивые, добрые, с хитрецой…

На взгляд дилетанта, рисунки у начинающего художника уж больно крутые. Специалисты подтверждают это мнение. Его педагог Кристина Гайнаншина говорит, что такие ученики встречаются раз в десять лет:

— Стас очень умный парень, учится на 8−10 баллов, много читает, ему чуть-чуть не хватило, чтобы выйти на республиканскую олимпиаду по трудовому обучению. В девятом классе резко захотел рисовать, и стало ясно, что подросток одарен в области искусства. Он словно увидел мир другими глазами. Например, недавно спросил у меня: «Интересно, как бы выглядели люди, если бы у них были квадратные зрачки?». У него есть работа, где изображение троится. В тот момент он задавался вопросом, как бы мы видели мир, если бы каждый глаз отображал реальность отдельно…





Юноша учится в необычной гимназии — № 4. Прежде это была СШ № 20, которая много лет имела архитектурно-художественную направленность. Когда профили и уклоны отменили, коллектив сохранил все, что наработал. Получив статус гимназии, здесь продолжают развивать творческую среду. Такой предмет, как изобразительное искусство, все дети изучают с первого по девятый класс, потом защищают что-то типа дипломного проекта — выставка этих работ к юбилею заняла два фойе в клубе железнодорожников.

В гимназии можно заниматься самыми разными видами декоративного творчества: резьба по дереву, коллаж, вытинанка, соломоплетение, керамика, гобелен и прочее. Дети каждый год выбирают себе направление.

Директор Анатолий Аглушевич с гордостью рассказывает об успехах Стаса:

— Никогда не воспринимал обучение рисованию как цель — только как средство. Средство развития интеллекта, фантазии, умения воспринимать мир творчески. Наконец, это мелкая моторика руки. Доказано, что дети, которые занимаются изобразительным искусством или прикладным декоративным творчеством, становятся прекрасными хирургами. Чем выгодны кружки в самой школе, а не в клубах и дворцах? Мы видим способности детей, соединяем предметы и устраиваем взаимопроникновение искусства и прозы жизни. У нас, например, дети сами проектируют и изготавливают мебель для школы — работаем через центр занятости.

Анатолий Николаевич убежден, что талант Станислава — вовсе не удар «молнии». Это результат воздействия образовательной среды, без которой искра божья могла и не сверкнуть. Все-таки мальчик изучал ИЗО на более высоком уровне, чем в обычной школе. Не в последнюю очередь это позволило ему поступить сразу в четвертый класс художественной школы № 1. По словам завуча Ольги Валюшкиной, это почти исключительный случай:

— Мы обычно с бухты-барахты не принимаем в таком возрасте, если только после серьезных студий. Его педагог по ИЗО — наша выпускница. Через год после того, как он стал рисовать, она подошла к директору, попросила посмотреть рисунки мальчика. Это очень высокий уровень, поэтому его взяли. Правда, с испытательным сроком — мол, ходи какое-то время, а там видно будет. Через месяц у него стало получаться, и его зачислили. Если человек талантлив, как можно отказать ему в обучении?

Поначалу оценки у Стаса были невысокие, особенно по живописи. А теперь он получает по ней восьмерки, а по рисунку — десятки. Меньше чем за год парень стал одним из лучших учеников в группе.

Преподаватель художественной школы Валентина Оскерко за 40 лет практики таких одаренных и увлеченных детей видела немного:

— У нас бывали случаи, когда поступали во второй или третий класс, догоняли остальных и становились лучшими — это ведь не общеобразовательная школа, фактор таланта на первом месте. Понимаете, когда к нам приводят десятилетних ребят, это чаще всего инициатива родителей. А тут ребенок созрел, понял, что ему нужно. Стас, безусловно, одарен, но не это главное. У него очень высокая мотивация. Недавно на выставке одного художника-графика наблюдала, как он минут сорок разговаривал с педагогом — интересовался секретами мастерства. Он хочет научиться, а для многих современных детей это проблема — они разбрасываются, не могут определиться, чего хотят.

Давно известно, неталантливых детей нет. Надо просто найти, в чем человек может проявить себя лучше всего, и помочь ему развить дар. Теперь Стас Шейбак планирует связать свою жизнь с искусством. Самое время напомнить ему слова Джона Леннона: «Талант — это способность верить в успех. Полный бред, когда говорят, что я вдруг открыл в себе дарование. Я просто работал».

Председателя горисполкома Стас Шейбак нарисовал по фото. Виктор Николайкин не смог прийти на выставку, однако работу гимназиста ему передали.

Мэр признался:

— Это неожиданный и приятный подарок. Мне впервые дарят мой собственный портрет. Я, конечно, не думал, что школьник нарисует его настолько профессионально. Хотя мы ведь в Витебске — а это город художников!