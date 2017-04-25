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Лукашенко и Порошенко в Чернобыле почтили память погибших ликвидаторов

26.04.2017 12:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в город Чернобыль Киевской области Украины, где посетит Чернобыльскую АЭС и расположенные рядом с ней объекты. Александра Лукашенко встретил президент Украины Петр Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.


Фото: пресс-служба президента Беларуси
В день очередной годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС президенты Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Петр Порошенко почтили память погибших ликвидаторов. Главы государств возложили корзины цветов к «Стене памяти» мемориального комплекса «Героям Чернобыля».
 

Во время посещения Чернобыльской АЭС основное внимание главы государств уделят проводимым работам по поддержанию на должном уровне радиационной безопасности, что непосредственным образом затрагивает интересы жителей обеих стран. Планируется, что президенты ознакомятся со строительством нового безопасного защитного сооружения и хранением отработанного ядерного топлива.

В этот же день Александр Лукашенко и Петр Порошенко проведут переговоры на территории Беларуси. Главы государств обсудят широкий комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической сфере, а также вопросы политического взаимодействия, международную повестку дня и дальнейшие усилия по мирному урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

 
 
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В районе ЧАЭС Александра Лукашенко встретил президент Украины Петр Порошенко.

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