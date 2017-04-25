﻿ Стоимость обучения в вузах станет известна ближе к сентябрю. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стоимость обучения в вузах станет известна ближе к сентябрю

26.04.2017 12:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 26 апр — Sputnik. Стоимость обучения в белорусских высших учебных заведениях будет известна ближе к началу учебного года, рассказал в среду журналистам первый замминистра образования Вадим Богуш.

Стоимость обучения в вузах станет известна ближе к сентябрю
© Sputnik / Виктор Толочко
График проведения ЦТ в 2017 году

Вступительная кампания в белорусские университеты и институты стартует в июне этого года, а уже со 2 мая абитуриенты могут регистрироваться на ЦТ. Традиционно, около половины всех первокурсников придут на платную форму обучения.

"Стоимость формируется ежегодно исходя из реальных затрат, которые несет учреждение образования по подготовке специалиста по той или иной специальности. Поэтому сказать однозначно, что нет (цена не будет изменяться — Sputnik), я не могу", — заявил Богуш на пресс-конференции БелТА.

Как отметил первый заместитель министра образования, стоимость обучения будет сформирована ближе к началу учебного года.

В текущем учебном году на самой "дешевой" специальности обучение стоит 900 рублей, на самой "дорогой" — в институте бизнеса и менеджмента технологий при БГУ более четырех тысяч рублей. Наиболее низкие цены  на обучение установлены в региональных вузах, в центральных же они колеблются в диапазоне от двух тысяч рублей и выше.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 3
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В нынешнем учебном году получение высшего образования стоит от 900 и до четырех тысяч рублей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Житель Тбилиси нашел медвежонка и отвел его в здание парламента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика