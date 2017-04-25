МИНСК, 26 апр — Sputnik. Стоимость обучения в белорусских высших учебных заведениях будет известна ближе к началу учебного года, рассказал в среду журналистам первый замминистра образования Вадим Богуш.



© Sputnik / Виктор Толочко График проведения ЦТ в 2017 году

Вступительная кампания в белорусские университеты и институты стартует в июне этого года, а уже со 2 мая абитуриенты могут регистрироваться на ЦТ. Традиционно, около половины всех первокурсников придут на платную форму обучения.

"Стоимость формируется ежегодно исходя из реальных затрат, которые несет учреждение образования по подготовке специалиста по той или иной специальности. Поэтому сказать однозначно, что нет (цена не будет изменяться — Sputnik), я не могу", — заявил Богуш на пресс-конференции БелТА.

Как отметил первый заместитель министра образования, стоимость обучения будет сформирована ближе к началу учебного года.

В текущем учебном году на самой "дешевой" специальности обучение стоит 900 рублей, на самой "дорогой" — в институте бизнеса и менеджмента технологий при БГУ более четырех тысяч рублей. Наиболее низкие цены на обучение установлены в региональных вузах, в центральных же они колеблются в диапазоне от двух тысяч рублей и выше.