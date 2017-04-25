МИНСК, 26 апр — Sputnik. Маленький медвежонок, которого житель Тбилиси нашел на дороге, побывал в приемной парламента, сообщает Sputnik Грузия .

Мужчина нашел полуторамесячного медвежонка на дороге Цхнети — Бетания. Он рассказал, что сначала хотел отнести малыша в Тбилисский зоопарк, однако там животное отказались принимать. После этого неравнодушный местный житель отправился в парламент Грузии. Там он пробыл некоторое время, но ушел вместе с медвежонком.

Позже директор зоопарка, в который обращался мужчина, пояснил, что, по закону, зоопарк может принимать новых животных, если этот вопрос был согласован с инспекцией охраны окружающей среды министерства окружающей среды и природных ресурсов Грузии.