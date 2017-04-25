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Житель Тбилиси нашел медвежонка и отвел его в здание парламента

26.04.2017 12:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 апр — Sputnik. Маленький медвежонок, которого житель Тбилиси нашел на дороге, побывал в приемной парламента, сообщает Sputnik Грузия.

Мужчина нашел полуторамесячного медвежонка на дороге Цхнети — Бетания. Он рассказал, что сначала хотел отнести малыша в Тбилисский зоопарк, однако там животное отказались принимать. После этого неравнодушный местный житель отправился в парламент Грузии. Там он пробыл некоторое время, но ушел вместе с медвежонком.

Позже директор зоопарка, в который обращался мужчина, пояснил, что, по закону, зоопарк может принимать новых животных, если этот вопрос был согласован с инспекцией охраны окружающей среды министерства окружающей среды и природных ресурсов Грузии.

 
Теги: Минск
 
 
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Принимать полуторамесячного медвежонка местный зоопарк отказался.

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