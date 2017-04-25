В раздутом Литвой конфликте вокруг белорусской АЭС всегда был только один подтекст – политический, ведь если бы речь шла об экономике и заботе о населении, Вильнюс только бы приветствовал появление поставщика дешёвой электроэнергии в регионе. Но Литва не нацелена на конструктивный диалог, стремясь всеми силами устранить конкурента, поскольку, как известно, энергоресурсы и геополитика неразделимы и кто контролирует рынок электроэнергии, тот и влияет напрямую на социльно-экономическое благосостояние региона.

Литве, которая так бездарно и халатно похоронила свою Игналинскую АЭС, тем не менее, конечно хотелось бы «разделять и властвовать» в регионе, а посему литовские власти периодически запускают бессмысленную дискуссию по проекту строительства Висагинской АЭС, которая в их мечтах должна быть построена на костях Игналины.

Именно поэтому, видя в Островецкой АЭС прямую угрозу своим мифическим планам по завоеванию атома, Литва и ведет столь агрессивную и враждебную политику в отношении белорусского проекта, ставшего для литовской элиты настоящим «бельмом на глазу», в котором засело такое «бревно» предвзятости и нелогичности, что остается только удивляться.

Раздувая на пустом месте теории заговора по безопасности белорусской АЭС, литовские власти не делают ничего для того, чтобы обезопасить собственную, Висагинскую АЭС от окружающей среды. За время безосновательных нападок Литвы на Беларусь, у последней тоже накопилось к официальному Вильнюсу множество вопросов, которые в отличие от литовских, имеют под собой гораздо больше законных оснований. Молчание же Литвы вызывает у белорусской стороны серьезные опасения, так как до сих пор по многим вопросам к литовскому проекту Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, так и не получило ответов.

Между тем, в ходе переговорного процесса с Литвой по проекту строительства Белорусской АЭС у официального Минска также обозначились претензии и контрвопросы по строительству Висагинской АЭС. Придется углубиться в атомную терминологию, но по-другому понять необоснованность претензий литовской стороны к белорусской стороне не получится:

1. До сих пор белорусской стороне не представлены подробные результаты исследований по оценке площадки Висагинской АЭС в соответствии с руководством по безопасности МАГАТЭ DS422 «Сейсмическая опасность в оценке площадки для ядерных установок».

Одним из ключевых вопросов Литвы по отношению к обеспечению сейсмической безопасности площадки строительства Белорусской АЭС в Островце, остается достаточность выполненных белорусской стороной сейсмологических, сейсмотектонических и геофизических исследований. Хочется отметить, что при проектировании Белорусской АЭС только по данному направлению было выполнено 27 видов работ и разработано 66 отчетов. В то же время, в отчете по ОВОС (Оценка воздействия на окружающую среду) Висагинской АЭС упоминаются результаты только 7 видов работ по обоснованию сейсмической безопасности станции.

2. Кроме того, в отчете по ОВОС Висагинской АЭС отсутствует оценка воздействия факторов окружающей среды на безопасность АЭС, которую необходимо было выполнить с учетом требований руководств по безопасности МАГАТЭ NS-R-3 «Оценка площадки для ядерных установок», NS-G-3.1 «Внешние события техногенного происхождения в оценке площадки для атомных электростанций», NS-G-3.2 «Рассеяние радиоактивных материалов в воздухе и воде и учет распределения населения при оценке площадки для атомных электростанций», NS-G-3.3 «Оценка сейсмического риска для атомных электростанций», NS-G-3.4 «Учет метеорологических явлений при оценке площадки для атомных электростанций», NS-G-3.5 «Опасность наводнения для атомных электростанций, расположенных на прибрежных территориях и речных участках», NS-G-3.6 «Геотехнические аспекты оценки участка и обоснования строительства атомных электростанций».

К слову, Беларусь при выборе площадки для строительства Белорусской АЭС в полной мере учла требования перечисленных выше документов, и сегодня результаты проведенных оценок на основании требований руководств по безопасностью полностью отражены в отчете об ОВОС Белорусской АЭС.

Что касается площадки для размещения Висагинской АЭС, то и она была выбрана в 2008 году без рассмотрения альтернативных площадок. Данный выбор литовская сторона обосновала тем, что на выбранной площадке уже существуют инфраструктуры Игналинской АЭС, той самой станции, которая приносила немалую прибыль Литве и прекрасно работала. Похоже, литовскую элиту устраивает и трансграничное воздействие их потенциальной АЭС на территорию Беларуси. По крайней мере, в своем отчете по ОВОС Висагинской АЭС они указали, что вредного воздействия от их атомной станции нет и не будет, и это притом, что ее размещение планируется в непосредственной близости (около 2 км) от границы Беларуси. Однако это не мешает литовской стороне заявлять (в качестве основной претензии), что Белорусская АЭС слишком близко располагается к Литве. Где логика? И это притом, что о строительстве Висагинской АЭС, реальном строительстве, пока и речи не идет. Зато много речей об ВАЭС слышно внутри Литвы, от самих жителей когда-то энергетически независимой страны.

Особенно проявляют недовольство непосредственно жители Висагинса, говоря про станцию (Игналину) следующее: «Она не работает. Толку от нее никакого. Европа финансирует закрытие станции, там есть персонал, который ее поддерживает. Половина города уже разбежалась. Выживаем за счет европейских дотаций. Мы ничего не производим такого, чтобы обеспечить себя самостоятельно». Большинство, а это в основном пенсионеры, в открытую критикуют власть, рассуждая о том, что это была глупость – закрывать работающую, приносящую прибыль станцию.

И уж конечно, никто из местных жителей, выживающих сегодня в Висагинсе, не верит в строительство новой станции в Литве. Как сказал один из пенсионеров, работавший когда-то на строительстве Игналинской АЭС: «Глупости, никто не будет строить. Литва задолжала больше 10 миллиардов долларов. А чтобы станцию построить, надо еще больше»…

Так к чему же может привести такая враждебная политика литовских элит по отношению к строительству Белорусской АЭС? Безусловно – ни к чему хорошему. На сегодняшний день, периодические истерики Литвы, необоснованные обвинения и откровенные информационные вбросы только лишь девальвируют авторитет балтийской республики в глазах Евросоюза и международного сообщества, ибо оснований для претензий у них нет никаких.

0 В блог