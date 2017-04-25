2 мая в стране начинается регистрация на основной этап централизованно тестирования. На бюджет на «очку» и «заочку» в вузы планируют набрать 27,1 тысяч и абитуриентов. 58 тысяч студентов будут учиться платно.



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Конторольные цифры приема уже скорректированы: абитуриентов в этом году планируют принять меньше, чем в прошлом. Количество сиудентов зависит от подребностей экономики и демографической ситуации.

— На бюджет в учреждения образования профессионально технического профиля планируется принять 29,7 тысяч абитуриентов, среднего-специального — 24,2 тысячи. На очную и заочную форму обучения в вузы — 27,1 тысяч абитуриентов, — рассказал Сергей Касперович, начальник управления высшего образования Министерства образования.

При этом платно в вузы смогут поступить 58 тысяч абитуриентов. Из-за того, что в этом году впервые введено резервных дня для сдачи ЦТ, сроки приема документов немного изменятся. Так, в вузы на бюджет документы будут принимать с 12 по 17 июля, с 18 по 24 июля в вузах пройдут вступительные экзамены. В вузах Министерства культуры они продляться до 26 июля.

Закончится приемная компания 6 августа.