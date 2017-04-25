﻿ Министерство образования объяснило, кто и при каких условиях сможет поступить в вуз без сдачи ЦТ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министерство образования объяснило, кто и при каких условиях сможет поступить в вуз без сдачи ЦТ

26.04.2017 13:18 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Впервые в этом году на специальности, востребованные экономикой, без ЦТ смогут поступать медалисты и победители олимпиад по учебным предметам, которые нужно сдать при поступлении. Перечень таких специальностей устанавливает Минобразования по согласованию с Минэкономики.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Это новшество позволит нам вместе с министерством экономики вести подготовку кадров по тем специальностям, на которые есть высокий спрос со стороны работодателя, но невысокий — со стороны абитуриентов, — рассказал Сергей Касперович, начальник управления высшего образования Министерства образования. — У медалистов и победителей олимпиад есть возможность поступать на эти специальности без вступительных испытаний. Среди таких специальностей — лесное хозяйство, лесоинженерное дело, металлургическое производство и другие. Кроме того, без экзаменов в вузы педагогического профиля смогут поступать выпускники педагогических классов. В этом году состоится их первый выпуск. Правда, важным условием для такого поступления будут отметки не ниже восьми баллов по профильным предметам.

Тем не менее в Министерстве образования таким абитуриентам для подстраховки все же рекомендуют сдать ЦТ.

— Это позволит проверить свои силы, — советует Вадим Богуш, первый заместитель министра образования. — Если возникнет конкурентная ситуация, в этом случае оговаривается порядок приема в зависимости от специальности. Есть перечень, который определяет, кто зачисляется в первую очередь.

По словам замминистра, вступительная кампания для выпускников педагогических классов будет проходить так: они сначала сдают документы, потом проходят собеседование, сроки которого совпадают со сроком подачи документов.

— Это сделано для того, чтобы, если абитуриент вдруг не прошел собеседование, он смог бы подать документы на эту специальность и поступать на общих основаниях или же выбрать другую специальность. Абитуриентам, которые собрались поступать на сельхозспециальности не придется сдавать ни белорусский, ни русский языки. — Они могут сдавать либо ЦТ по двум профильным предметам, либо пройти два вступительных испытания в учреждении образования, — отметил Сергей Касперович, начальник управления высшего образования Министерства образования.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Впервые в этом году на специальности, востребованные экономикой, без ЦТ смогут поступать медалисты и победители олимпиад по учебным предметам, которые нужно сдать...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Гомеле ночью омоновцы задержали прохожего с боевым пистолетом ТТ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика