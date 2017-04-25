|
В Гомеле ночью омоновцы задержали прохожего с боевым пистолетом ТТ
26.04.2017 13:13 — Новости Общества | Tut.by
В Гомеле внимание милиционеров привлек пошатывающийся мужчина с надвинутым на глаза капюшоном. Подозрения правоохранителей подтвердились. У странного прохожего при себе был боевой пистолет,
Задержанным оказался уже знакомый органам правопорядка 22-летний гомельчанин, ранее судимый за кражу в крупном размере. На этот раз при себе у молодого человека имелся пистолет ТТ с боевыми патронами, 1000 долларов США и 50 евро.
Возбуждено уголовное дело. Гомельчанину вменяются незаконные действия в отношении огнестрельного оружия. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержанным оказался уже знакомый органам правопорядка 22-летний гомельчанин, ранее судимый за кражу в крупном размере. На этот раз при себе у молодого человека...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии