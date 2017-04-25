В Гомеле внимание милиционеров привлек пошатывающийся мужчина с надвинутым на глаза капюшоном. Подозрения правоохранителей подтвердились. У странного прохожего при себе был боевой пистолет, сообщает еженедельник «Советский район».

Задержанным оказался уже знакомый органам правопорядка 22-летний гомельчанин, ранее судимый за кражу в крупном размере. На этот раз при себе у молодого человека имелся пистолет ТТ с боевыми патронами, 1000 долларов США и 50 евро.

Возбуждено уголовное дело. Гомельчанину вменяются незаконные действия в отношении огнестрельного оружия. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.