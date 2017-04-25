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Белорусские вузы планируют принять более 85 тысяч первокурсников

26.04.2017 13:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 апр — Sputnik. Белорусские высшие учебные заведения планируют набрать в этом году более 85 тысяч первокурсников — как на очную, так и на заочную формы обучения, рассказал в среду начальник управления высшего образования министерства образования Сергей Касперович.

Белорусские вузы планируют принять более 85 тысяч первокурсников
© Sputnik Евгений Одиноков
Стоимость обучения в вузах станет известна ближе к сентябрю

Вступительная кампания скоро стартует в Беларуси: уже со 2 мая начнется регистрация на централизованное тестирование, а сами же испытания пройдут в июне.

"На бюджет в учреждения образования профессионально-технического профиля планируется принять 29,7 тысячи абитуриентов, среднего специального — 24,2 тысячи. На очную и заочную форму обучения в вузы — 27,1 тысячи абитуриентов", — рассказал Касперович.

В минувшем году на бюджетную форму обучения белорусские вузы готовы были принять 28 тысяч человек.

Получать высшее образование платно смогут 58 тысяч абитуриентов, в сумме же вузы рассчитывают принять порядка 85 тысяч первокурсников.

 
Теги: Минск
 
 
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Будущих "бюджетников" станет немного меньше - за счет государства смогут учиться 27,1 тысячи ребят.

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