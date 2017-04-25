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Саргсян «МИРу»: Цели ЕАЭС реалистичны
26.04.2017 13:24 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Успехи от евразийской интеграции в Армении уже есть. За два года после вступления в ЕАЭС страна зарегистрировала небывалый рост экспорта. Что поставляет и какую прибыль получает республика, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Армен Осипянц.
«У бизнесменов появилась возможность намного легче экспортировать товар. Нет новой сертификации, не имеет значения, где сертифицирован товар на территории Евразийского союза», - пояснил директор компании по переработке сельскохозяйственной продукции Ерванд Тарвердян.
У Армении - один из лучших показателей по темпам роста ВВП среди стран-членов союза. Вырос и импорт на 15%.
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