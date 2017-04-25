Успехи от евразийской интеграции в Армении уже есть. За два года после вступления в ЕАЭС страна зарегистрировала небывалый рост экспорта. Что поставляет и какую прибыль получает республика, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Армен Осипянц.

Евразийский экономический союз - молодой и активно развивающийся. «Пятерка» стран приводит к единым стандартам таможенное и налоговое законодательство. За два года членства Армения укрепила позиции по части экспорта. Бизнесмены поставляют в соседние страны алкоголь, молочную и сельхозпродукцию, ювелирные изделия, текстиль, лекарства, обувь.

«У бизнесменов появилась возможность намного легче экспортировать товар. Нет новой сертификации, не имеет значения, где сертифицирован товар на территории Евразийского союза», - пояснил директор компании по переработке сельскохозяйственной продукции Ерванд Тарвердян.

У Армении - один из лучших показателей по темпам роста ВВП среди стран-членов союза. Вырос и импорт на 15%.