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Случайные носки: истории взаимоотношений брестчан и Tax Free
26.04.2017 13:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 апр — Sputnik. Брестчане с разной степенью восторга отреагировали на решение Польши снизить порог суммы для выдачи Tax Free.
Министерство финансов Польши опубликовало проект постановления, согласно которому с 1 июня минимальная сумма покупки, по которой путешественник может получить Tax Free (VAT), вновь составит 200 злотых. С 1 июня 2016 года минимальная сумма в чеке VAT установлена в размере 300 злотых. Прошлогоднее нововведение польского Минфина таким образом продержится ровно год.
"Лично мне — без разницы. Все равно почти всегда берешь товар на большую сумму. Лишь дважды пришлось сделать незапланированную покупку — взял носки и крем для бритья, потому что не хватало суммы для оформление VAT", — рассказал Sputnik брестчанин Олег, часто выезжающий в Польшу.
Еще одна жительница Бреста, по имени Ольга, решению польского министерства рада.
"Теперь, чтобы получить возврат денег, достаточно закупить товаров примерно на 50$. Можно не покупать лишние вещи — для белорусского туриста это плюс. Получить возврат "вата" с такой небольшой суммы приятно", — рассказала девушка.
Некоторые брестчане опровергли миф о том, будто воспринимают Польшу как супермаркет со скидками и порой подолгу там не бывают.
"Из моих соседей никто в Польшу за покупками не ездит. Это миф, будто, весь Брест в Польше. А те, кто ездит туда постоянно, совершают покупки на большие суммы, насколько позволяет таможенное законодательство. Так что нововведение выгодно случайным туристам", — уверен еще один брестчанин.
Впрочем, некоторые сошлись во мнении, что для путешественника такое послабление приятно. Если денег на покупку жаль, низкий порог Tax Free может стимулировать на то, чтобы потратиться.
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