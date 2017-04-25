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Азаренко рассказала о матери, победившей смертельную болезнь

26.04.2017 13:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 апр — Sputnik. Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко рассказала, что ее мама победила рак груди.

"Во время турнира в Брисбене в январе 2016 года мне позвонил брат и со слезами на глазах сказал, что у мамы рак. Я сразу же ей набрала, но мама все отрицала. Она очень сильная женщина и никогда не показывает, что ей тяжело", — призналась теннисистка в интервью изданию New York Times.

Мама знаменитой белорусской спортсменки Алла Валентиновна вместе с другими членами семьи приехала встречать дочь в аэропорт — теннисистка вернулась на родину после победного выступления на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами. По словам Азаренко, в тот момент "все плакали". "Мама уже больше не могла скрывать свою болезнь", — рассказала спортсменка.

Врачи диагностировали у Аллы Валентиновны "рак груди четвертой стадии". "После этого все напоминало американские горки", — продолжила Азаренко.

Худшим, по словам теннисистки, являлось то, что ничего от тебя не зависит. "Ты можешь помочь морально, но все равно чувствуешь себя беспомощным", — добавила она.

После "Ролан Гаррос" Азаренко узнала о своей беременности и позвонила матери, та готовилась к операции. Спортсменка плакала и не знала, как рассказать маме, что она станет бабушкой. "У меня была паника, потому что я знала, через что пришлось пройти моей маме. А она сказала: "Это просто замечательные новости!" — сказала теннисистка.

В этом году, пишет New York Times, Алла Валентиновна полностью излечилась от болезни. "Она очень переживала, когда ждала результатов тестов. Позитивные новости были огромным облегчением", — сказала Азаренко.

Теннисистка призналась, что после этой истории с матерью она словно "совершила огромный прыжок через множество барьеров".

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 26 апр — Sputnik. Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко рассказала, что ее мама победила рак груди. "Во время турнира в Брисбене в январе 2016 года...

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