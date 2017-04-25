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В Минске мошенники снова обманывают пенсионеров по телефону

26.04.2017 13:53 — Новости Общества | Tut.by  
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20 апреля в минскую милицию обратился мужчина, у которого мать отдала мошенникам 2 тысячи условных единиц. Это случилось после странного звонка с литовского номера. Случай похож на те, о которых милиция сообщала еще в начале апреля. Подробности передает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

В минувший четверг в Первомайское РУВД пришел мужчина и заявил, что его мать обманули мошенники.

—  Во время его отсутствия в квартиру поступил звонок. Звонивший сообщил испуганной женщине, что ее сын попал в ДТП, и по его вине пострадал пешеход, которому в настоящее время необходимы деньги на лечение и последующую реабилитацию. По словам звонившего, вина ее сына легко доказуема, и ему неминуемо грозит тюремное заключение, — рассказывают в ГУВД.

Однако собеседник предложил «решить» проблему за 2 тысячи у.е., которые просил перевести ему на банковский счет через систему «Western Union». Испуганная женщина взяла деньги взаймы у соседей и выполнила требование мошенника. Вечером ее сын вернулся домой и обман вскрылся.

Сейчас милиция ищет преступника. Установлено, что звонок поступил с номера, зарегистрированного в Литве.

Напомним, в 2017 году участились случаи мошенничества в отношении пенсионеров. Неизвестные по телефону сообщали: их родственники совершили преступление — но можно «благоприятно» решить вопрос за деньги. Обманутыми оказались более десятка человек, сумма ущерба составила около 20 тысяч долларов. Уже задержано несколько подозреваемых, похищенное вернули владельцам. Возбуждены уголовные дела по ст. 209 Уголовного кодекса (Мошенничество).

 
 
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В апреле пенсионерка отдала 2 тысячи у.е. телефонному обманщику. Сейчас преступника ищет милиция.

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