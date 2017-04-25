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В Минске мошенники снова обманывают пенсионеров по телефону
26.04.2017 13:53 — Новости Общества | Tut.by
20 апреля в минскую милицию обратился мужчина, у которого мать отдала мошенникам 2 тысячи условных единиц. Это случилось после странного звонка с литовского номера. Случай похож на те, о которых милиция сообщала еще в начале апреля. Подробности
В минувший четверг в Первомайское РУВД пришел мужчина и заявил, что его мать обманули мошенники.
— Во время его отсутствия в квартиру поступил звонок. Звонивший сообщил испуганной женщине, что ее сын попал в ДТП, и по его вине пострадал пешеход, которому в настоящее время необходимы деньги на лечение и последующую реабилитацию. По словам звонившего, вина ее сына легко доказуема, и ему неминуемо грозит тюремное заключение, — рассказывают в ГУВД.
Однако собеседник предложил «решить» проблему за 2 тысячи у.е., которые просил перевести ему на банковский счет через систему «Western Union». Испуганная женщина взяла деньги взаймы у соседей и выполнила требование мошенника. Вечером ее сын вернулся домой и обман вскрылся.
Сейчас милиция ищет преступника. Установлено, что звонок поступил с номера, зарегистрированного в Литве.
Напомним, в 2017 году
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В апреле пенсионерка отдала 2 тысячи у.е. телефонному обманщику. Сейчас преступника ищет милиция.
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