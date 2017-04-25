Проекционное шоу 3d-mapping на здании облисполкома и красочный фейерверк станут кульминацией празднования 750-летия Могилева. Это подарок от китайской провинции Хунань. Большое театрализованное представление состоится поздним вечером 1 июля на площади Ленина.



Фото с сайта ipremierlc.ru

Для проведения юбилейного представления площадь Ленина выбрана не случайно, поскольку она может вместить наибольшее число зрителей. А здание облисполкома — самое подходящее для проекционного 3d-шоу. На нем будут проектировать историю областного центра с 1267 по 2017 годы, рассказала замначальника управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Моггорисполкома Ирина Жаббарова.

Программу мультимедийной проекции дополнит музыка — выступления музыкальных коллективов и артистов областной филармонии, ВИА «Лейся песня», Алены Апиной, Петра Елфимова, Государственного Академического ансамбля танца и хора пограничных войск Беларуси.