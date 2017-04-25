﻿ На здании облисполкома в Могилеве будут транслировать 3D-шоу об истории города. 21.by
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На здании облисполкома в Могилеве будут транслировать 3D-шоу об истории города

26.04.2017 14:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Проекционное шоу 3d-mapping на здании облисполкома и красочный фейерверк станут кульминацией празднования 750-летия Могилева. Это подарок от китайской провинции Хунань. Большое театрализованное представление состоится поздним вечером 1 июля на площади Ленина.


Фото с сайта ipremierlc.ru

Для проведения юбилейного представления площадь Ленина выбрана не случайно, поскольку она может вместить наибольшее число зрителей. А здание облисполкома — самое подходящее для проекционного 3d-шоу. На нем будут проектировать историю областного центра с 1267 по 2017 годы, рассказала замначальника управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Моггорисполкома Ирина Жаббарова.

Программу мультимедийной проекции дополнит музыка — выступления музыкальных коллективов и артистов областной филармонии, ВИА «Лейся песня», Алены Апиной, Петра Елфимова, Государственного Академического ансамбля танца и хора пограничных войск Беларуси.

 
Теги: Могилев
 
 
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Мультимедийная проекция - подарок китайской провинции Хунань.

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