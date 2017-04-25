МИНСК, 26 апр — Sputnik. Гражданина Беларуси, задержанному на белорусско-польской границе с наркотиками, приговорили к одному году лишения свободы с отсрочкой на три года, сообщила Таможенная служба Польши.

Инцидент произошел в минувшую субботу на пограничном переходе в Тересполе при осмотре автомобиля Volkswagen, которым управлял 30-летний белорус. Сотрудники таможни обнаружили спрятанный в багажнике пакетик с неизвестным веществом зеленого цвета.

Таможенники с помощью служебной собаки обыскали автомобиль с целью обнаружить скрытые тайники, однако осмотр показал, что в машине больше ничего нет, однако еще один пакетик был обнаружен в кармане куртки водителя. Тест показал, что в пакетиках находилось наркотическое вещество, называемое МДМА или экстази.

Всего гражданин Беларуси вез 34 граммов наркотического вещества.

Белорус пояснил сотрудникам таможни, что наркотик он купил на рынке в Бресте и вез в Польшу для личных нужд. Он признал вину, и прокурор приговорил его к году лишения свободы с отсрочкой на три года. Также белорусу грозит штраф.