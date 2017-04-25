МИНСК, 26 апр — Sputnik. Государство не собирается снижать финансирование ликвидации последствий от аварии на Чернобыльской АЭС, заявил начальник отдела научного обеспечения и международного сотрудничества департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Игорь Семененя.

Сегодня в Минске в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь прошел видеомост Минск — Киев — Кишинев, приуроченный к 31-й годовщине аварии на ЧАЭС.

"С момента аварии на ЧАЭС страна каждый день тратит до двух миллионов долларов на вопросы преодоления последствий аварии на станции", — отметил он.

Семененя отметил, что экономический ущерб для Беларуси за 30 прошедших лет составил 235 миллиардов долларов США.

Болеют меньше

Сразу после аварии пострадавшими были признаны 3 678 населенных пунктов, в которых проживало 2,2 миллиона человек, в настоящее время пострадавшими от радиации считаются уже 2 180 населенных пунктов, где проживает 1,1 миллиона человек, сказал он.

Представитель департамента также рассказал, после аварии было переселено более 138 тысяч человек из загрязненных территорий.

Касаясь вопросов социального и медицинского обеспечения и реабилитации населения, которое проживает на проблемных территориях, Семененя сообщил, что "общая первичная заболеваемость населения на пострадавших территориях на 20 процентов меньше, чем общая заболеваемость населения по стране". Но при этом он уточнил, что это не касается заболеваний эндокринной и мочеполовой систем.

Помощь сокращать не собираются

Семененя также отметил, что государство не будет сворачивать финансирование программ, направленных на ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС. "Расходы не уменьшатся, более 50 процентов их пойдет на сферу социальной защиты", — сказал он, уточнив, что только в 2017 году на эти цели будут направлено до 220 миллионов долларов США.

Говоря о социальных бонусах для чернобыльцев, Семененя сообщил, что каждый год бесплатное лечение в санаторных учреждениях страны проходит более 100 тысяч человек, пострадавших от аварии на ЧАЭС, дети в пострадавших регионах в школах получают бесплатное питание, женщинам предусмотрен более длительный декретный отпуск, есть налоговые льготы.

Чистые "чернобыльские" продукты

Семененя также отметил, что в Беларуси создана серьезная система контроля за безопасностью продукции, которая производится на загрязненных территориях. "Крайне важно, чтобы в торговую сеть поступал чистый продукт. Для этого в стране создана трехступенчатая система контроля", — подчеркнул он.

При этом он привел пример о том, что в 21 районе, которые наиболее сильно пострадали от аварии на ЧАЭС, есть предприятия, которые поставляют свою чистую продукции на экспорт, в страны ближнего и дальнего зарубежья, в числе этих стран некоторые острова в Карибском море, США. По его словам, молочно-консервный комбинат, расположенный в этой зоне, в 2016 году поставил на экспорт свой продукции на 140 миллионов долларов.

Отмечая успехи реабилитации "чернобыльских" районов, Семененя подчеркнул, что там "строятся дома, квартиры, школы, детские садики, больницы, туда едут работать и жить".

Почва выздоравливает

В свою очередь начальник управления реабилитации пострадавших территорий департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Беларуси Дмитрий Павлов сообщил, в стране сокращается количество земельных угодий, на которых нельзя производить продукции из-за загрязнения радиацией. Из радиационно опасных земель выведено 17,5 тысяч гектаров. "Беларусь не стремится всеми правдами и неправдами выводить земли. Главное — это безопасность при использовании этих земельных участков", — отметил он.

Украина: проблемы и достижения

Как отметил вице-президент Всеукраинской общественной организации инвалидов "Союз Чернобыль Украины" Владимир Яценко, стране нужно принять новые нормативные акты, направленные на социальную защиту граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС. По его словам, "ликвидаторам" приходится самим покупать дорогостоящие лекарства, некоторые из них стоят в очереди на жилье по 25 лет.

"На момент аварии у нас было 3,1 миллиона чернобыльцев, сейчас 1,9 миллиона", — сказал он, подчеркнув, что украинские "чернобыльцы" умирают гораздо быстрее, чем остальное население страны".

Саркофаг закрыли надежно

Касаясь вопроса о коробе, который был возведен над "чернобыльским" саркофагом, замдиректора Украинского научно-исследовательского института сельскохозяйственной радиологии НАН Украины Николай Лазарев подчеркнул, что "проведен большой объем работ". По его словам, украинская сторона обратилась к мировому сообществу за помощью в плане обслуживания безопасности саркофага и сооруженного над ним короба. "Каждый год из украинского бюджета будет тратиться 15 миллионов долларов на обслуживание саркофага", — сказал он.

Отвечая на вопрос о радиационном контроле за продуктами питания в Украине, Лазарев подчеркнул, что вся продукция, которая поступает в объекты торговли, проходит радиационный контроль. Вместе с тем он выразил обеспокоенность, что есть случаи, когда в чернобыльских районах на некоторых частных подворьях производится молоко, в котором уровень радиации превышает норму в разы.