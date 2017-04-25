22 апреля сошлись сразу три знаковых события: общереспубликанский субботник, открытие сезона волонтерских уборок в рамках всемирной кампании «Зробім!» и День Земли. Поводов, чтобы навести порядок рядом с местом своего проживания, у прибужцев было более чем достаточно.

Представители местной власти, депутаты и старосты, члены трудовых коллективов, общественных организаций, молодежного парламента и неравнодушные жители Прибужья всех возрастов с энтузиазмом взялись за благоустройство своих населенных пунктов, провели глобальную «чистку» прибрежных территорий и лесных массивов.

…Несмотря на холодный, пронизывающий ветер у берега речки Лесной уже с утра было многолюдно. Солидный трудовой десант предоставила средняя школа аг. Клейники. Учащиеся и педагогический коллектив во главе с директором Владимиром Терлицким, безусловно, задавали темп всей работе.



К ним присоединились учителя Клейниковской детской школы искусств и сотрудники районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Активисты убрали мусор, который забыли увезти с собой господа-отдыхающие.

Только для стеклянных и пластиковых бутылок потребовалось около десятка мешков! Следует отметить, что сбор мусора производился раздельно, ведь это являлось одним из условий акции «Зробім!», инициаторами проведения которой в нашем районе выступили молодежный парламент и ГПУ «Республиканский заказник «Прибужское Полесье». Памятки, как правильно следует сортировать бытовые коммунальные отходы, а также мусорные пакеты волонтерам предоставил Брестский мусороперерабатывающий завод. Технику для вывоза мусора, собранного с прибрежной полосы Лесной, также выделил БМПЗ.

В то время, как у водоема активничала преимущественно молодежь, старшее поколение – депутаты, старосты, небезучастные жители Клейниковского сельсовета под началом председателя Елены Мельник наводили лоск на гражданском кладбище в д. Котельня-Боярская и прилагающей к нему территории.

Присоединись к активистам представители пограничной заставы №9 «Теребунь». Общими силами убрали мусор, прошлогоднюю листву, вырубили растительность, демонтировали части ветхого забора, на месте которого в дальнейшем планируется установить железобетонный.

В рамках республиканского субботника и акции «Зробім!» объединили свои усилия жители деревни Орхово и работники Томашовского лесничества. Они очистили лесной массив, известный как Гергуты, где находится заброшенное еврейское кладбище, и окончательно освободили от мусора берег водохранилища Орхово. Кстати, на уборку водоема местные активисты выходили несколько раз в преддверии 22 апреля.

Заметно стала чище после минувшей субботы и прибрежная полоса Меднянского озера. Учителя и учащиеся местной школы вместе с неравнодушными жителями деревни Медно, вооружившись перчатками и мусорными пакетами, убрали территорию излюбленного туристами водоема, а также благоустроили зону отдыха.

Активно помогали сельчанам председатель райисполкома Владимир Сенчук и его заместитель Павел Волынец. А пограничная застава «Знаменка» позаботилась о полевой кухне для участников акции. Остается, только надеяться, что отдыхающие будут ценить чужой труд и бережно отнесутся к условиям, созданным здесь для их активного времяпрепровождения.

Дружно спорилась работа в тот день на территории трансграничного биосферного резервата «Западное Полесье». Сотрудники ГПУ «Республиканский заказник «Прибужское Полесье» совместно с учителями и учащимися средней школы г.п. Домачево открыли сезон волонтерских субботников «Зробім!» и убрали лесополосу между городским поселком и деревней Кобелка. Приятным завершением акции стало чаепитие, организованное для ее участников администрацией учреждения образования.

– Весенняя суббота удалась на славу! Акция «Зробiм!» подарила нам новые знакомства, отличное настроение, несмотря на то, что погода выдалась прохладная и было много-много мусора, – поделилась впечатлениями заместитель директора по воспитательной работе средней школы г.п. Домачево Татьяна Синявская. – Необходимо больше проводить таких акций, так как они помогают сохранить чистоту поселка и прилегающей к нему местности. Нашим учреждением образования ведется целенаправленная работа по уборке и благоустройству памятников Великой Отечественной войны, мест захоронений, а теперь мы с большим удовольствием будем продолжать участие в волонтерских уборках «Зробiм!».

…Минувшая суббота сплотила сотни прибужцев в желании сделать окружающий мир лучше, чище и краше. Не зависимо от того, какая цель двигала ими в тот день – поучаствовать в республиканском субботнике, присоединиться к международному движению или благородным поступком отметить День Земли, каждый из них внес свою толику в общее дело процветания района.