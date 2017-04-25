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Объединились в желании сделать мир чище
26.04.2017 — Новости Общества | Заря над Бугом
22 апреля сошлись сразу три знаковых события: общереспубликанский субботник, открытие сезона волонтерских уборок в рамках всемирной кампании «Зробім!» и День Земли. Поводов, чтобы навести порядок рядом с местом своего проживания, у прибужцев было более чем достаточно.
Представители местной власти, депутаты и старосты, члены трудовых коллективов, общественных организаций, молодежного парламента и неравнодушные жители Прибужья всех возрастов с энтузиазмом взялись за благоустройство своих населенных пунктов, провели глобальную «чистку» прибрежных территорий и лесных массивов.
…Несмотря на холодный, пронизывающий ветер у берега речки Лесной уже с утра было многолюдно. Солидный трудовой десант предоставила средняя школа аг. Клейники. Учащиеся и педагогический коллектив во главе с директором Владимиром Терлицким, безусловно, задавали темп всей работе.
Только для стеклянных и пластиковых бутылок потребовалось около десятка мешков! Следует отметить, что сбор мусора производился раздельно, ведь это являлось одним из условий акции «Зробім!», инициаторами проведения которой в нашем районе выступили молодежный парламент и ГПУ «Республиканский заказник «Прибужское Полесье». Памятки, как правильно следует сортировать бытовые коммунальные отходы, а также мусорные пакеты волонтерам предоставил Брестский мусороперерабатывающий завод. Технику для вывоза мусора, собранного с прибрежной полосы Лесной, также выделил БМПЗ.
В то время, как у водоема активничала преимущественно молодежь, старшее поколение – депутаты, старосты, небезучастные жители Клейниковского сельсовета под началом председателя Елены Мельник наводили лоск на гражданском кладбище в д. Котельня-Боярская и прилагающей к нему территории.
Присоединись к активистам представители пограничной заставы №9 «Теребунь». Общими силами убрали мусор, прошлогоднюю листву, вырубили растительность, демонтировали части ветхого забора, на месте которого в дальнейшем планируется установить железобетонный.
В рамках республиканского субботника и акции «Зробім!» объединили свои усилия жители деревни Орхово и работники Томашовского лесничества. Они очистили лесной массив, известный как Гергуты, где находится заброшенное еврейское кладбище, и окончательно освободили от мусора берег водохранилища Орхово. Кстати, на уборку водоема местные активисты выходили несколько раз в преддверии 22 апреля.
Заметно стала чище после минувшей субботы и прибрежная полоса Меднянского озера. Учителя и учащиеся местной школы вместе с неравнодушными жителями деревни Медно, вооружившись перчатками и мусорными пакетами, убрали территорию излюбленного туристами водоема, а также благоустроили зону отдыха.
Активно помогали сельчанам председатель райисполкома Владимир Сенчук и его заместитель Павел Волынец. А пограничная застава «Знаменка» позаботилась о полевой кухне для участников акции. Остается, только надеяться, что отдыхающие будут ценить чужой труд и бережно отнесутся к условиям, созданным здесь для их активного времяпрепровождения.
Дружно спорилась работа в тот день на территории трансграничного биосферного резервата «Западное Полесье». Сотрудники ГПУ «Республиканский заказник «Прибужское Полесье» совместно с учителями и учащимися средней школы г.п. Домачево открыли сезон волонтерских субботников «Зробім!» и убрали лесополосу между городским поселком и деревней Кобелка. Приятным завершением акции стало чаепитие, организованное для ее участников администрацией учреждения образования.
– Весенняя суббота удалась на славу! Акция «Зробiм!» подарила нам новые знакомства, отличное настроение, несмотря на то, что погода выдалась прохладная и было много-много мусора, – поделилась впечатлениями заместитель директора по воспитательной работе средней школы г.п. Домачево Татьяна Синявская. – Необходимо больше проводить таких акций, так как они помогают сохранить чистоту поселка и прилегающей к нему местности. Нашим учреждением образования ведется целенаправленная работа по уборке и благоустройству памятников Великой Отечественной войны, мест захоронений, а теперь мы с большим удовольствием будем продолжать участие в волонтерских уборках «Зробiм!».
…Минувшая суббота сплотила сотни прибужцев в желании сделать окружающий мир лучше, чище и краше. Не зависимо от того, какая цель двигала ими в тот день – поучаствовать в республиканском субботнике, присоединиться к международному движению или благородным поступком отметить День Земли, каждый из них внес свою толику в общее дело процветания района.[Показать слайдшоу]
По предварительным данным, в субботниках и иных мероприятиях в рамках месячника по благоустройству и наведению порядка на территории Брестского района приняло участие более 13 тысяч человек, заработано свыше 20 тысяч рублей. За это время благоустроено 102 памятника и воинских захоронения, высажено 1245 деревьев, 989 кустарников, около 20 тысяч цветов, реконструировано 9,5 гектара газонов. Выполнен ямочный ремонт дорог в объеме 1300 метров квадратных, произведено грейдирование 75 километров улиц, отремонтировано 2157 метров погонных заборов. Во время «рейдов чистоты» убрано 93,2 гектара территории района, ликвидировано 59 несанкционированных свалок, вывезено более 1500 метров кубических мусора. Самые массовые работы по благоустройству и наведению порядка проводились на территории парка, прилегающего к усадьбе «Немцевичей» в д. Скоки, где единовременно трудились свыше 150 человек.
Алеся НИЧИПОРУК
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22 апреля сошлись сразу три знаковых события: общереспубликанский субботник, открытие сезона волонтерских уборок в рамках всемирной кампании «Зробім!» и День...
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