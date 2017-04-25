Виталия Тулая, первого замначальника Минского городского управления МЧС Беларуси, задержали 23 декабря 2015 года. Его обвиняют в получении взятки на сумму в 23 тысячи долларов, в том, что брал деньги от бывших сотрудников МЧС за решение вопросов, входящих в его компетенцию. Кроме того, Тулай, по данным обвинения, ввел в состав учредителей частной компании, которая занималась обеспечением пожарной безопасности, своего тестя.



Фото: Катерина Борисевич, TUT.BY

О задержании Виталия Тулая стало известно в апреле 2016 года. КГБ тогда коротко сообщило: возбуждено уголовное дело по ст. 429 УК «Незаконное участие в предпринимательской деятельности» и по ч.2 ст. 430 «Получение взятки». Больше никаких подробностей не было.

В суде Ленинского района Минска уже четыре месяца идут заседания по делу бывшего сотрудника МЧС. Оказывается, наручники на Виталия Тулая и его приятелей, бывших сотрудников МЧС, надели прямо в кафе, когда Виталию Петровичу передавали 10 миллионов рублей. Позже он заявит: это была не взятка, просто одолжил деньги у приятеля.

На сегодняшний момент за решеткой остается только Тулай, его знакомый Сергей Паланевич под подпиской о невыезде, второй знакомый Муковозчик — свидетель по уголовному делу. В среду, 26 апреля, прокурор передпредъявил обвинение.

— Сущность мне понятна, вину не признаю. Обвинение построено на показании двух заинтересованных людей, которые меня оболгали. За мной следили целый год, но с поличным меня никто не брал. Я доказал в суде свою невиновность, хотя не обязан был это делать. Какой закон я нарушил? Какой ущерб я нанес? Да, мы встречались (с Паланевичем и Муковозчиком — Прим. TUT.BY), но мы были друзьями, — заявил обвиняемый Виталий Тулай.

Из предъявленного обвинения выясняется: Сергей Паланевич, который занимал руководящие должности в МЧС, ушел из ведомства в 2012 году, а в 2015 стал давать взятки Тулаю. С учетом того, что первый замначальника Минского городского управления МЧС входил в состав экспертной комиссии, он мог посодействовать, чтобы строящееся административные здания быстрее ввели в эксплуатацию, и чтобы при этом они соответствовали всем противопожарным нормам. Поздно вечером 4 мая 2015 года Паланевич передал Тулаю 72 миллиона 350 тысяч рублей, чтобы тот решил вопрос по зданию, расположенному на территории Парка высоких технологий. Позже Паланевич, по версии следствия, не раз подстрекал руководителей фирм к даче взятке сотрудникам Завадского РОЧС, которые якобы могли решить их вопрос. А в ноябре 2015 года снова передал Тулаю 2 тысячи долларов.

Помимо получения взяток бывшего высокопоставленного сотрудника МЧС обвиняют по ст. 429 УК «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».

— Тулай подписал обязательство, что ему запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. Однако вопреки интересам службы в 2015 году ввел в состав учредителей общества тестя и управлял обществом через него: вносил предложения, давал распоряжение по зарплате, оказывал покровительство, — зачитывает обвинение прокурор Тимофей Конодо.

По версии следствия, Виталий Тулай, зная о нарушениях в определенных компаниях, предоставлял эту информацию фирме тестя, где также работали Сергей Паланевич и Муковозчик, помогал им связаться с руководством компаний и таким образом заключались договора на обслуживание, установку пожарных извещателей. За информирование он получил от Муковозчика 26 взяток, который все суммы записывал в блокнот на телефоне.

— 5 миллионов, 10 миллионов, 20, 25, 100 тысяч, 10 миллионов… Всего на сумму в 269 миллионов рублей, — уточняет гособвинитель Тимофей Конодо.

Всего в качестве взятки, по данным обвинения, Тулай получил 23 тысячи долларов. При обыске у него нашли 11 тысяч евро и 50 тысяч долларов, на эти деньги наложен арест.

Кстати, в 2015 году Виталий Тулай работал под руководством Дмитрия Бегуна. Тот вскоре ушел на повышение и стал заместителем министра по чрезвычайным ситуациям. В марте президент рассказал, что Бегун задержан при получении взятки.

В суде до 3 мая объявлен перерыв. Ожидается, что фигуранты выступят с последним словом. Накануне прокурор запросил для Тулая 11 лет лишения свободы.