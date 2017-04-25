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На могилы к родственникам. Кому не надо будет платить за пребывание в погранполосе

26.04.2017 16:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Александр Лукашенко подписал указ, который разъясняет порядок пребывания и передвижения в погранзоне и погранполосе. Например, он прописывает, кто не должен будет платить за посещение пограполосы.

Прошлой осенью говорилось, что с 1 января 2017 года посещение погранзоны для белорусов станет бесплатным, а пропуска в погранполосу будут действовать не год, а два.

Сегодня Александр Лукашенко подписал указ № 132 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь» — документ определяет, какие категории граждан освобождаются от уплаты пошлины за въезд в погранполосу, а также прописывает другие моменты. Об этом сообщает официальный сайт белорусского президента.

Так, с 1 января 2017 года отменена государственная пошлина за въезд (вход), временное пребывание, передвижение в пограничной зоне для граждан нашей страны, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Беларуси.

Тот же закон вводит оплату госпошлины за выдачу пропусков в пограничную полосу. Но платить должны не все. Например, это не касается тех, кто в погранполосе исполняет трудовые (служебные) обязанности, посещает места захоронения родственников, владеет недвижимым имуществом. Не нужно оплачивать пошлину и участникам войны и родственникам военнослужащих, которые служат в пограничных войсках.

Новый указ утверждает перечень документов, на основании которых эти категории граждан освобождаются от необходимости оплачивать госпошлину. Причем эта льгота предоставляется только в пределах конкретной административно-территориальной единицы.

Приезжие иностранцы, не достигшие 14-летнего возраста, освобождаются от уплаты пошлины за нахождение в погранзоне, равно как и граждане Беларуси этого же возраста — за пребывание в пограничной полосе.

 
 
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