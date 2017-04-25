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У жителя Березино изъяли крупную партию алкоголя без документов

26.04.2017 17:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Милиция задержала 34-летнего жителя Березино, в гараже у которого нашли больше тонны алкоголя, а также несколько сотен бутылок водки сомнительного происхождения без акцизов. Подробности сообщает УВД Миноблисполкома.


Фото: пресс-служба УВД Миноблисполкома

Мужчину задержали в момент, когда он загружал в машину из гаража канистру со спиртом и 20 бутылок водки.

Во время осмотра в боксе нашли еще 320 канистр спиртосодержащей жидкости (всего 1600 литров) и 380 бутылок водки без акцизов. На все это у мужчины документов не было.

— Предположительно, весь алкоголь и спирт поставлялся задержанным из России и реализовывался в Минской области мелкими партиями, — рассказал старший оперуполномоченный группы по борьбе с экономическими преступлениями Березинского РОВД Дмитрий Полянский. — Общая стоимость изъятого оценивается в 44,5 тысячи рублей.

Изъятая жидкость направлена на экспертизу. Позже будет дана правовая оценка действиям мужчины. Известно, что два года назад у него уже изымали более 500 литров алкоголя, которым он незаконно торговал. Тогда мужчину наказали многомиллионным штрафом. Сейчас ему снова грозит административная ответственность по ст. 12.27 КоАП, санкция статьи — конфискация продукции и штраф до 20 базовых величин.

 
 
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По предварительным данным, это контрафактный алкоголь и спирт из России.

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